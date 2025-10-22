Falsa alarma en la UMH: siete explosiones y un desalojo masivo en el campus de Sant Joan d'Alacant

El campus de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha vivido esta mañana momentos de confusión tras escucharse siete explosiones en el edificio Severo Ochoa, que provocaron el desalojo completo de alumnos y personal.

Pese a la alarma inicial, se trataba de un simulacro de incendio organizado por la universidad en colaboración con la Policía Local de Sant Joan d’Alacant y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Según informó la Policía Local a través de sus redes sociales, el ejercicio formaba parte del plan de autoprotección del campus: “Colaboramos con la UMH y con los Bomberos de la Diputación en un simulacro de incendio en el edificio del campus. Los servicios de emergencia trabajan por la seguridad de usuarios y trabajadores”.

Durante la práctica, se activaron las alarmas del edificio y se simuló la evacuación total del recinto. Los estudiantes y trabajadores abandonaron las instalaciones de forma ordenada, mientras los equipos de emergencia recreaban una situación real de incendio, con detonaciones, humo y control de accesos.