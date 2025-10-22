Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Falsa alarma en la UMH: siete explosiones y un desalojo masivo en el campus de Sant Joan d'Alacant

Un simulacro de incendio en el edificio Severo Ochoa movilizó a Policía Local y Bomberos y sorprendió a cientos de estudiantes

Un simulacro de incendio con varias detonaciones altera la jornada en la UMH de Sant Joan d’Alacant / INFORMACIÓN

El campus de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha vivido esta mañana momentos de confusión tras escucharse siete explosiones en el edificio Severo Ochoa, que provocaron el desalojo completo de alumnos y personal.

Pese a la alarma inicial, se trataba de un simulacro de incendio organizado por la universidad en colaboración con la Policía Local de Sant Joan d’Alacant y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Según informó la Policía Local a través de sus redes sociales, el ejercicio formaba parte del plan de autoprotección del campus: “Colaboramos con la UMH y con los Bomberos de la Diputación en un simulacro de incendio en el edificio del campus. Los servicios de emergencia trabajan por la seguridad de usuarios y trabajadores”.

Durante la práctica, se activaron las alarmas del edificio y se simuló la evacuación total del recinto. Los estudiantes y trabajadores abandonaron las instalaciones de forma ordenada, mientras los equipos de emergencia recreaban una situación real de incendio, con detonaciones, humo y control de accesos.

