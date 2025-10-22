Las nuevas piscinas de San Vicente no estarán hasta... (mejor no decir la fecha)

Las nuevas piscinas municipales de San Vicente del Raspeig no estarán finalizadas al menos hasta 2028, con lo que la localidad, que supera los 60.000 habitantes, se queda un mandato político más sin uno de los proyectos estrella.

El Ayuntamiento declaró desierto el concurso para el contrato para la ejecución de las instalaciones y tiene que empezar un nuevo plazo de licitación de la llamada fase II del Centro del Agua: piscinas municipales, como ha publicado INFORMACIÓN.

A partir de la publicación de esta segunda convocatoria, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas para la construcción de las nuevas piscinas municipales que completarán el Centro del Agua situado en la Ciudad Deportiva de San Vicente.

Un mes tras otro tras otro...

El proceso de construcción estimado es de 20 meses, a los que hay que sumar el periodo de tiempo del procedimiento de contratación, de unos seis meses, entre sacar a licitación el proyecto, recibir ofertas, estudiarlas y adjudicar las obras. Con lo cual, en las fechas en las que estamos, en torno a los 26 meses, esto es, para el año 2028.

El alcalde, Pachi Pascual, en la presentación del proyecto el pasado abril, afirmó que estaban "cumpliendo con el compromiso adquirido con los ciudadanos y demostrando que una de nuestras prioridades es concluir el Centro del Agua de San Vicente avanzando lo más rápidamente posible".

La portavoz socialista, Asun París, en el centro, durante su intervención / INFORMACIÓN

Ahora, el PSOE recuerda esas declaraciones y asegura que es "otra promesa incumplida más. Y ya van una cuantas". Así de tajante se ha mostrado este miércoles la portavoz socialista, Asun París, quien ha mostrado su preocupación por la "paralización" de los proyectos importantes para la ciudad.

"El proyecto político de Pachi Pascual no ha durado ni tres años. No hemos terminado 2025 y ya podemos decir que acabaremos la legislatura sin piscinas de verano, ni centro cultural La Yesera, ni instituto nuevo, y estamos a la espera de la resolución judicial sobre el nuevo contrato de limpieza", en el que la mercantil que quedó en segunda posición en el ocncurso ha presentado un recurso.

Por ello, considera que el gobierno local "vendió un proyecto y no ha hecho nada" y ha ido un paso más al señalar que Pascual está "amortizado" como alcalde.

Características

El presupuesto del Centro del Agua es de 4,2 millones de euros repartidos en tres anualidades y consiste en la edificación de cuatro piscinas, tres bajo la zona cubierta y una en el exterior, en un nuevo espacio que cumplirá los parámetros de accesibilidad y dispondrá de todos los servicios, nuevos revestimientos, vestuarios, sala de máquinas e iluminación natural.

En el interior, se creará una piscina polivalente de ocho calles, una de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales preparadas para el uso por parte de personas con movilidad reducida. En el exterior, el proyecto incluye una piscina de recreo de 20x10 metros con zonas ajardinadas.

Desde el área de Arquitectura se está trabajando también en la redacción del proyecto para renovar la cubierta de la pista azul y crear nuevos vestuarios que darán servicio tanto estas instalaciones como al frontón y la piscina exterior.

Desde el verano de 2019 los vecinos de San Vicente no han podido disfrutar del baño en la temporada estival en las piscinas descubiertas de estas instalaciones municipales. Las obras que se iniciaron para realizar el proyecto del Centro del Agua estaban paralizadas, habiéndose realizado únicamente la primera fase.