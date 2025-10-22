Las tapas con las que San Vicente quiere impulsar la hostelería

San Vicente del Raspeig ha puesto en marcha la II Tapa Pare Vicent, una convocatoria orientada a promocionar los establecimientos de hostelería y comercio del municipio que se desarrollará a partir de este viernes, 24 de octubre, hasta el 16 de noviembre.

Este año participarán 14 restaurantes, bares y otras empresas del sector de alimentación con propuestas gastronómicas singulares que serán evaluadas por el público y por un jurado especializado para elegir, entre todas, los mejores platos.

El alcalde, Pachi Pascual, acompañado por el concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha presentado ante empresarios y colectivos representativos de la ciudad esta iniciativa que, en su segunda edición, pretende consolidarse y llegar a un mayor número de público de San Vicente y de otros municipios de la provincia.

El primer edil ha invitado a la ciudadanía a "disfrutar de esta ruta única, que se consolida como visita imprescindible para todos los amantes de la buena gastronomía y una oportunidad para probar recetas originales y cien por cien sabrosas" en los 14 locales que se podrán recorrer en las próximas semanas.

Pascual ha calificado la Tapa Pare Vicent como "un buen escaparate para trasladar el talento y buen hacer de muchos profesionales que han convertido el sector gastronómico en uno de los más representativos" del municipio.

Competitividad

El alcalde ha considerado que el certamen también permitirá buscar nuevas fórmulas de conexión con el consumidor y nuevos nichos "para demostrar la calidad y competitividad de nuestras empresas".

Por su parte, el concejal de Comercio ha desvelado que el certamen Tapa Pare Vicent "ha venido para quedarse, en claro apoyo" a la hostelería y el comercio porque "tanto unos como otros son fundamentales para dar vida y alegría a nuestras calles, generar riqueza y prestar un servicio a la población".

El edil ha asegurado que la campaña, cuyo nombre hace alusión al patrón del municipio, es "una ruta diferente y única". Asimismo, ha puesto en valor la "amplia y rica" oferta gastronómica y la variedad y atractivo de la oferta comercial de la ciudad y se ha mostrado favorable a mantener su apoyo a estos dos sectores con iniciativas como la Tapa Pare Vicent o la presencia por primera vez del Ayuntamiento de San Vicente en Alicante Gastronómica, acompañado por una representación de establecimientos de hostelería, pastelería y heladería.

Presentacion de la iniciativa, con el alcalde, el edil de Comercio y los bares participantes / INFORMACIÓN

El edil de Comercio ha confirmado que, como novedad, este año se incluyen tres tapas dulces. Todas tendrán un precio único de 4,90 euros, incluida la bebida que ofrezca el establecimiento para acompañar. Pastor ha agradecido el trabajo de técnico realizado desde el área de Comercio y la implicación de los miembros del jurado.

Días y horarios

La concejalía de Comercio ha puesto en marcha la página web https://tapaparevicent.es/ para informar de los días y horarios de servicio de tapa en cada uno de los establecimientos que formarán parte de la II Tapa Pare Vicent.

Los participantes en esta segunda edición son los restaurantes Moon, De Tintos, Cafesón, Chico Calla, Pantanet8, Mad Pilots, Brasería La Abuela Pepa, Taberna del Taulell, Okavango, Vinos y más, Nuevo Herminia y Bruma, además de las pastelerías Rafael Llopis y Miss Cake.

Cada establecimiento pondrá nombre a su tapa y realizará una descripción. El objetivo es que estén relacionadas con San Vicente del Raspeig, su patrón o a la iglesia que lleva su nombre.

El público podrá votar su tapa preferida a través de la web, de la cual saldrá elegida "La tapa más popular". El resto de premios, otorgados por el jurado, serán "La mejor tapa Pare Vicent", "La mejor tapa sanvicentera" y "La mejor tapa creativa".