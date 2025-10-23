Consulta todos los actos de los Moros y Cristianos de los heladeros de Xixona

Xixona volverá a ser este fin de semana epicentro de las fiestas de Moros y Cristianos, en esta ocasión protagonizadas por los heladeros. Se trata de una cita muy esperada que convierte al municipio en el único que celebra estas fiestas dos veces en el mismo año: las patronales de agosto y las que ahora disfruta el gremio del helado después de haber trabajado durante el verano fuera de la localidad.

Para que ese regreso esté a la altura, la Asociación Cultural y Festera de Heladeros ha preparado un amplio programa de actos para exprimir al máximo este fin de semana de música, color y alegría compartida.

Los pasodobles empezarán a escucharse desde esta misma mañana, con un pasacalle por el centro y con los primeros desfiles por la avenida de la Constitució que servirán para calentar el ambiente. A media tarde habrá otro desfile por la Plaça que dará paso a la siempre divertida retreta, en la que cada filà escoge un tema para disfrazarse y hacer pasar un rato divertido al público.

Mañana será la jornada grande. Arrancará a primera hora con la presentación de bandas y la interpretación conjunta del himno, el pasodoble Fiesta en Jijona, donde el protagonismo es para quienes se encargan de poner la banda sonora a estos días.

Concierto de proclamación de capitanes, a cargo de la Agrupació Artísticomusical El Trabajo de Xixona / .

A media mañana tendrá lugar la tradicional embajada humorística, seguida de la entrada del heladero, en la que los festeros desfilan con vestimentas inspiradas en su trabajo cotidiano. Tras este desfile llegará uno de los momentos que más disfrutan los niños: el reparto de helados frente al Ayuntamiento.

Por la tarde, a las 18:30 horas, dará comienzo el acto más multitudinario, espectacular y participativo de las fiestas: la Entrada, en la que participarán todas las filaes con sus bandas, trajes y boatos. Este año, los protagonistas serán los Moros Blaus, con Sebastián Llinares y Yolanda Sirvent como capitán y abanderada, respectivamente. Ambos representan la dedicación y el orgullo de un colectivo que ha llevado el nombre de Xixona por toda España.

El domingo la programación continuará con la embajada del moro y la ofrenda floral, que destaca por la variedad de trajes típicos de las localidades de destino de los heladeros jijonencos.

Como gran novedad de este año, a las 14:00 horas se disparará una mascletà especial en la Plaça de les Monges. Este espectáculo pirotécnico se introdujo en las fiestas en 2024 y los capitanes pretenden darle un impulso este año, porque ambos son propietarios de heladerías en Valencia. La influencia fallera hace que sean grandes aficionados a la pólvora y quieren compartir con los jijonencos esta pasión tan valenciana.

La ofrenda floral destaca por la variedad de trajes típicos de las localidades de destino de los heladeros jijonencos. / .

Por la tarde tendrá lugar la embajada cristiana, el alzamiento de capitanes y la procesión. El broche final lo pondrá el castillo de fuegos artificiales, que despedirá un fin de semana repleto de música, convivencia y orgullo jijonenco.

Los actos comenzaron la pasada semana con el concierto de proclamación de capitanes, a cargo de la Agrupació Artísticomusical El Trabajo de Xixona, que ofreció un repertorio de piezas festeras muy interesante.

Con estas fiestas, Xixona reafirma su condición de tierra festera y trabajadora, ejemplo de tradición viva y de un espíritu de celebrar colectivamente que se renueva cada año con la misma ilusión.