Enredo en San Vicente: Vox acusa al PP, su socio, de incumplir el pacto de gobierno

Enredo entre los socios de gobierno de San Vicente del Raspeig. Vox ha cargado contra el PP, al que acusa de incumplir el pacto de gobierno que tienen los dos partidos.

Lo ha hecho a cuenta de la rebaja del IBI, que la formación ultra pretendía llevar para su aprobación, pero que el alcalde, Pachi Pascual, del PP, ha parado de forma "unilateral".

En un vídeo colgado en redes sociales, el portavoz de la formación ultra, Adrián García, y la edil de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, recuerdan que la rebaja de impuestos es uno de los ejes principales de la política del partido.

En cumplimiento de su programa electoral, recalcan que consiguieron una rebaja "histórica nunca se había hecho" del impuesto para este 2025, que ha sido del 5%.

En el vídeo explican que para el próximo año han impulsado una nueva rebaja, del 10% que va a suponer un ahorro "considerable" para los vecinos, que "estaba prevista en los pactos de gobierno" y fue una de las propuestas de Vox.

Decisión "unilateral"

"Por desgracia, el alcalde, en uso de sus facultades, se ha negado a incluir la rebaja en el orden del día, impidiendo con su decisión unilateral que los vecinos se puedan beneficiar" de esta rebaja fiscal.

Por ello, Vox pide a Pachi Pascual (PP) que "recapacite y, en cumplimiento de los pactos de gobierno que se firmaron, reconsidere su postura en beneficio de los contribuyentes".

El PP, por su parte, no ha querido entrar a valorar las palabras de su socio de gobierno y solamente asegura que "se están valorando todas las posibilidades" sobre el IBI, explican fuentes municipales.

Desde la oposición, Esquerra Unida-Unides Podem se ha quedado "atónito" al ver el vídeo de la formación ultra. Sin entrar en los acuerdos del pacto, a la formación le surgen "muchas dudas de por qué si existe esta propuesta de bajar el IBI no la ha incluido en el orden del día cuando se hizo un pleno extraordinario sobe el tema de las ordenanzas, que es donde tenía cabida".