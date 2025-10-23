Un globo aerostático para promocionar el comercio de San Vicente... y te puedes subir

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha organizado un programa de actividades para conmemorar el Día del Comercio Local que comenzarán este viernes 24 de octubre, con el reparto entre la ciudadanía de folletos, bolsas de tela y pulseras para la promoción de los establecimientos del municipio.

En la distribución del material participará el concejal de Comercio, Vicente Pastor, quien también trasladará a los viandantes las actividades que se van llevar a cabo durante el fin de semana.

Entre las novedades, el edil ha anunciado que, "como atractivo" para el público, se mostrará a través de un globo aerostático un gran cartel promocional que se ha preparado para dar la visibilidad y apoyo al sector y, muy especialmente, al comercio de cercanía que da un servicio fundamental a todos los vecinos y a los visitantes que vienen a San Vicente a hacer compras y visitar también los establecimientos de hostelería, cada vez más numerosos".

El alcalde y, a la izquierda, el edil de Comercio, con las bolsas de tela que se van repartir / INFORMACIÓN

El globo tendrá como base de salida el parking situado junto a la Facultad de Educación, donde permanecerá el sábado por la tarde, entre las 18 y las 20 horas. Se establecerán turnos para que puedan subir grupos de 4 personas, por orden de llegada, hasta completar las aproximadamente 80 plazas disponibles.

Pastor ha apuntado que "hemos querido celebrar el Día del Comercio con propuestas innovadoras que esperamos que tengan repercusión y cumplan su objetivo de promocionar nuestros establecimientos".

Nuevas ayudas

El edil ha subrayado que las actividades de este fin de semana se suman a otras iniciativas puestas en marcha este año en favor del comercio. Así se ha referido a la aprobación de una nueva línea de subvenciones para las asociaciones de comerciantes que, por primera vez, se pondrá en marcha en San Vicente con una dotación de 15.000 euros, ha confirmado Pastor.

El responsable de la concejalía de Comercio ha recordado que también se ha apostado "por tener mayor presencia provincial y nacional en un escaparate de primer nivel como es la feria Alicante Gastronómica, donde fuimos, también por primera vez, de la mano de comerciantes y hosteleros sanvicenteros para dar la máxima visibilidad a su buena labor".