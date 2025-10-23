Xixona desatasca dos obras emblemáticas después de dos años

Paso de gigante en Xixona para poder empezar la transformación del entorno del Cantó de Colometa y la plaza de la Iglesia, dos actuaciones prioritarias dentro del plan de regeneración del casco antiguo.

El Ayuntamiento cuenta ya con todas las modificaciones por parte de las consellerias de Urbanismo y Patrimonio, unas autorizaciones que estaban pendientes desde el año 2023.

Así, el gobierno local lleva al pleno de este jueves sacar a exposición pública la modificación puntual número 3 del plan especial de reforma interior del casco antiguo. Serán 45 días hábiles para presentar alegaciones, esto es, nueve semanas, y después volverá a pasar por el pleno para su aprobación definitiva. Tras ello, se podrán empezar los trabajos.

"Las modificaciones del planeamiento han sido el paso más costoso porque dependían de las alegaciones que pudieran hacer las distintas consellerias", explica la edil de Urbanismo, María Teresa Carbonell.

Espacio para la plaza de la iglesia en Xixona. / INFORMACIÓN

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se ha publicado también el decreto de alcaldía que emite un informe ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual.

Compra de viviendas

En el caso del entorno de la iglesia, el Ayuntamiento compró hace meses las dos últimas viviendas que quedaban por adquirir para poder crear la nueva plaza, una adquisición que se demoró porque los propietarios estaban resolviendo cuestiones hereditarias.

El otro proyecto es el Cantó de Colometa, una intervención muy demandada por los vecinos de Xixona, recogida en el proceso participativo "Diseñamos el casco antiguo". En la zona se contempla la creación de rampas y ascensores urbanos que conecten distintos niveles, mejorando la movilidad de las personas mayores y con dificultades de acceso.

Cantó de Colometa de Xixona / INFORMACIÓN

Las actuaciones ya recibieron en su día los informes favorables tanto del Servicio Territorial de Urbanismo como de la Dirección General de Patrimonio Cultural, insistiendo en la necesidad de preservar la visibilidad del entorno y el tratamiento adecuado de las medianeras.

La modificación del plan de reforma interior incluye un total de 18 parcelas diseminadas por el casco antiguo, con una superficie global de 1.552 metros cuadrados. El objetivo es cambiar el uso de varias parcelas actualmente calificadas como residenciales o dotacionales sin uso, para crear espacios públicos de calidad y mejorar el entorno urbano.

El Ayuntamiento va a regular qué usos se podrán hacer en los polígonos industriales

Todos estos proyectos están incluidos en el plan de regeneración del núcleo histórico de Xixona, que cuenta con más de treinta actuaciones y una inversión prevista de siete millones de euros.

Industrias

Otro de los puntos que va al pleno es someter a información pública, también por un periodo de 45 días, la modificación puntual número 26 del Plan General de Ordenación Urbana y de las normas urbanísticas de los planes parciales industriales.

La finalidad de este cambio es no permitir la implantación de industrias manifiestamente incompatibles con el carácter turronero y alimentario de las actividades desarrolladas en los polígonos industriales. "Se trata de regular qué usos se podrán hacer en los polígonos", explica la edil de Urbanismo.