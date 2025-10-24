El alcalde de San Vicente deja las cosas claras a Vox: "No voy a tolerar pulsos"

Golpe sobre la mesa del alcalde de San Vicente del Raspeig a Vox. Pachi Pascual ha dejado claro que otra bajada del IBI del 5% por segundo año seguido, como planteaba la formación ultra, resulta inviable porque se incumpliría la estabilidad presupuestaria y pone en riesgo servicios públicos.

El regidor ha reaccionado de forma contundente este viernes al vídeo que lanzó Vox por redes sociales, en el que le acusaban de incumplir el pacto de gobierno al paralizar de forma "unilateral" la propuesta de rebaja del impuesto. "No voy a tolerar pulsos", ha afirmado tajante.

Acompañado en su intervención por la portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, y la edil de Presidencia, Mariela Torregrosa, y arropado por el resto de ediles del grupo popular, Pascual se ha mostrado contrariado por la actitud de su socio, pero pese a ello ha garantizado que el pacto de gobierno de PP y Vox sigue vigente.

El alcalde ha afirmado que en el adn del PP está la bajada de impuestos y que si salió adelante la rebaja del IBI para 2025 del 5% fue porque se planteó en un contexto en el que implantar el tasazo de la basura iba a suponer un incremento de ese recibo.

Comperecencia de prensa del alcalde de San Vicente, arropado por los ediles del PP / INFORMACIÓN

El gobierno local está trabajando, ha recordado, en elaborar unos presupuestos para 2026 con mejores servicios para los ciudadanos, pero las rebajas "tienen que ser serias y responsables y no comprometer los servicios públicos".

Pascual ha relatado que el pasado 15 de septiembre la concejala de Hacienda, Isabel Domínguez, de Vox, envió al Ministerio del ramo las líneas presupuestarias fundamentales y ese documento "no incluía" la rebaja del IBI.

Por responsabilidad y seriedad y ante el riesgo de prestación de servicios de calidad estimo que no es posible bajar el IBI un 5% Pachi Pascual — Alcalde de San Cicente (PP)

El primer edil ha expuesto que al día siguiente, 16 de septiembre, pidió a los concejales que elevaran sus propuestas siguiendo las mismas líneas presupuestarias, pero la sorpresa llegó un día después cuando se inició un expediente para modificar el IBI un 5%.

Menos ingresos

Esto significa un descenso de los ingresos de cerca de 640.000 euros en 2026, que se suman a los 700.000 que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento este año por la rebaja de este impuesto.

En ese momento, el alcalde habló con la edil de Hacienda y le comunicó que "hay que parar" esta propuesta porque hay que estudiar las opciones. A partir de ahí, se suceden varias conversaciones entre los dos partidos de gobierno hasta que el alcalde les trasladó que "no es posible" llevar adelante la rebaja del IBI del 5% porque "no sabemos de dónde reducir esos 640.000 euros", y planteó una horquilla de entre un 1 y un 1,5%.

"Pasa el tiempo sin que sepamos nada", sostiene Pascual, hasta que la semana pasada se reactivó este expediente y se generaron los informes correspondientes para su paso por comisión informativa.

Intervención es clara

Desde Intervención se plantea que con la bajada del 5% IBI se podría incurrir en un incumplimiento del principio de nivelación presupuestaria y del objetivo de estabilidad presupuestaria, "con las consecuencias que ello puede tener, que son menos servicios o servicios de menor calidad".

El alcalde no cierra las puertas a futuras bajadas de impuestos, "siempre que sean realistas y no comprometan servicios"

El alcalde recibió este lunes el informe y deja claro los motivos por los que no incluyó el IBI en el orden del día del próximo pleno: "No me niego de manera unilateral a esa bajada, en coherencia con las líneas presupuestarias que la propia edil emite al ministerio, a la vista del informe de Intervención, por responsabilidad y seriedad y ante el riesgo de prestación de servicios de calidad estimo que no es posible en este momento".

El alcalde, de hecho, no ha cerrado las puertas a futuras bajadas de impuestos, "siempre que sean realistas y no comprometan servicios", pero ha remarcado la importancia del ingreso procedente del IBI "que es estructural".

A instancias del propio alcalde, se reunieron el jueves con Vox para trasladarle esta decisión y el objetivo actual es seguir trabajando conjuntamente porque la estabilidad "es fundamental para seguir adelante" con los proyectos municipales.

Hay otras formas

Pascual ha reconocido, por una parte, que "no nos ha gustado" el vídeo de Vox y que la formación ultra no les comunicó que iba a publicar el vídeo en el que ponen al regidor en el punto de mira: "Se podía haber hecho de otra manera".

También ha asegurado que la bajada del IBI no era un compromiso dentro de los pactos de gobierno y ha recalcado que si esto era un pulso de Vox, "el alcalde no va a tolerar pulsos, por responsabilidad con asuntos estructurales como los ingresos del Ayuntamiento".

INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el portavoz de Vox y edil de Policía, Adrián García, para preguntarle por las afirmaciones del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.