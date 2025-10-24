El alcalde de San Vicente deja las cosas claras a Vox: "No voy a tolerar pulsos"
Pascual afirma que la bajada del 10% del IBI es inasumible y la formación ultra lo sabía, pero descarta una ruptura del pacto de gobierno
Golpe sobre la mesa del alcalde de San Vicente del Raspeig a Vox. Pachi Pascual ha dejado claro que otra bajada del IBI del 5% por segundo año seguido, como planteaba la formación ultra, resulta inviable porque se incumpliría la estabilidad presupuestaria y pone en riesgo servicios públicos.
El regidor ha reaccionado de forma contundente este viernes al vídeo que lanzó Vox por redes sociales, en el que le acusaban de incumplir el pacto de gobierno al paralizar de forma "unilateral" la propuesta de rebaja del impuesto. "No voy a tolerar pulsos", ha afirmado tajante.
Acompañado en su intervención por la portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, y la edil de Presidencia, Mariela Torregrosa, y arropado por el resto de ediles del grupo popular, Pascual se ha mostrado contrariado por la actitud de su socio, pero pese a ello ha garantizado que el pacto de gobierno de PP y Vox sigue vigente.
El alcalde ha afirmado que en el adn del PP está la bajada de impuestos y que si salió adelante la rebaja del IBI para 2025 del 5% fue porque se planteó en un contexto en el que implantar el tasazo de la basura iba a suponer un incremento de ese recibo.
El gobierno local está trabajando, ha recordado, en elaborar unos presupuestos para 2026 con mejores servicios para los ciudadanos, pero las rebajas "tienen que ser serias y responsables y no comprometer los servicios públicos".
Pascual ha relatado que el pasado 15 de septiembre la concejala de Hacienda, Isabel Domínguez, de Vox, envió al Ministerio del ramo las líneas presupuestarias fundamentales y ese documento "no incluía" la rebaja del IBI.
Por responsabilidad y seriedad y ante el riesgo de prestación de servicios de calidad estimo que no es posible bajar el IBI un 5%
El primer edil ha expuesto que al día siguiente, 16 de septiembre, pidió a los concejales que elevaran sus propuestas siguiendo las mismas líneas presupuestarias, pero la sorpresa llegó un día después cuando se inició un expediente para modificar el IBI un 5%.
Menos ingresos
Esto significa un descenso de los ingresos de cerca de 640.000 euros en 2026, que se suman a los 700.000 que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento este año por la rebaja de este impuesto.
En ese momento, el alcalde habló con la edil de Hacienda y le comunicó que "hay que parar" esta propuesta porque hay que estudiar las opciones. A partir de ahí, se suceden varias conversaciones entre los dos partidos de gobierno hasta que el alcalde les trasladó que "no es posible" llevar adelante la rebaja del IBI del 5% porque "no sabemos de dónde reducir esos 640.000 euros", y planteó una horquilla de entre un 1 y un 1,5%.
"Pasa el tiempo sin que sepamos nada", sostiene Pascual, hasta que la semana pasada se reactivó este expediente y se generaron los informes correspondientes para su paso por comisión informativa.
Intervención es clara
Desde Intervención se plantea que con la bajada del 5% IBI se podría incurrir en un incumplimiento del principio de nivelación presupuestaria y del objetivo de estabilidad presupuestaria, "con las consecuencias que ello puede tener, que son menos servicios o servicios de menor calidad".
El alcalde no cierra las puertas a futuras bajadas de impuestos, "siempre que sean realistas y no comprometan servicios"
El alcalde recibió este lunes el informe y deja claro los motivos por los que no incluyó el IBI en el orden del día del próximo pleno: "No me niego de manera unilateral a esa bajada, en coherencia con las líneas presupuestarias que la propia edil emite al ministerio, a la vista del informe de Intervención, por responsabilidad y seriedad y ante el riesgo de prestación de servicios de calidad estimo que no es posible en este momento".
El alcalde, de hecho, no ha cerrado las puertas a futuras bajadas de impuestos, "siempre que sean realistas y no comprometan servicios", pero ha remarcado la importancia del ingreso procedente del IBI "que es estructural".
A instancias del propio alcalde, se reunieron el jueves con Vox para trasladarle esta decisión y el objetivo actual es seguir trabajando conjuntamente porque la estabilidad "es fundamental para seguir adelante" con los proyectos municipales.
Hay otras formas
Pascual ha reconocido, por una parte, que "no nos ha gustado" el vídeo de Vox y que la formación ultra no les comunicó que iba a publicar el vídeo en el que ponen al regidor en el punto de mira: "Se podía haber hecho de otra manera".
También ha asegurado que la bajada del IBI no era un compromiso dentro de los pactos de gobierno y ha recalcado que si esto era un pulso de Vox, "el alcalde no va a tolerar pulsos, por responsabilidad con asuntos estructurales como los ingresos del Ayuntamiento".
INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el portavoz de Vox y edil de Policía, Adrián García, para preguntarle por las afirmaciones del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.
"¿Merece la pena mantener a Vox?", pregunta el PSOE
El PSOE de San Vicente ha recriminado al primer edil su actitud "conformista" hacia sus socios de extrema derecha, ya que aún sabiendo que las políticas de Vox suponen un riesgo para la estabilidad económica del consistorio, "no toma ninguna decisión al respecto y sigue gobernando con ellos".
"¿De verdad es necesario que el PP mantenga a Vox en el gobierno local? Nosotros ya avisamos de que la rebaja del 5% no compensaba la subida indiscriminada de la basura y que eso iba a afectar a los ingresos del Ayuntamiento. Pero es que Pachi Pascual ha confirmado nuestra postura y ha alertado que otra rebaja es inviable", recalca la portavoz, Asun París.
Por todo ello, se pregunta la portavoz por qué el PP mantiene a Vox en el gobierno, y más cuando el alcalde tiene que salir públicamente, en más de una ocasión, a "salvarles la papeleta" porque demuestran "que no tienen ni idea", como el caso de Isabel Domínguez con la ordenanza fiscal de basura.
"La extrema derecha está aferrada al sillón y han demostrado, una vez más, que no son valientes y no se van a marchar", ha afirmado París.
Al mismo tiempo, la portavoz socialista ha recalcado que después de dos años y medio de legislatura, los concejales de Vox "han demostrado que siguen sin conocer ni entender el funcionamiento de la administración pública, por lo que no saben desempeñar las funciones que el alcalde les ha otorgado".
"Sólo les importa seguir en el cargo. En todo este tiempo no han hecho nada: ni presupuestos en tiempo y forma, ni una ordenanza que cuente con los hosteleros y han impulsado una subida injusta y lineal de la basura", ha agregado.
Por todo ello, París insiste en preguntar al alcalde si "merece la pena" que Vox esté en el gobierno de San Vicente. "La gobernabilidad de San Vicente no puede depender de una extrema derecha que demuestra su incapacidad día a día".
