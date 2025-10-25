Xixona vive los Moros y Cristianos de los Heladeros

Xixona vivió este sábado una explosión de alegría, música y pólvora con la celebración del primero de los dos días grandes de las Fiestas de Moros y Cristianos de los Heladeros, una cita única en la provincia que vuelve a llenar de vida las calles de la cuna del turrón.

Estas singulares fiestas, que comenzaron a organizarse en 1978, nacieron como respuesta a una necesidad: la de permitir a los heladeros jijonencos participar en una celebración que reivindicara sus raíces. Durante el verano -época en la que se festejan los actos patronales- muchos se encuentran lejos de casa trabajando en sus heladerías repartidas por toda España. De ahí que decidieran crear su propia versión de los Moros y Cristianos en una fecha que no interfiriera con su actividad profesional. Tras comenzar en febrero, hace ya varios años que la fiesta se trasladó a finales de octubre.

La jornada matinal comenzó con la presentación de bandas y la interpretación conjunta del himno, que marcaron el inicio oficial de la fiesta. Poco después, se dio paso a uno de los actos más característicos: la Entrada del Heladero. En este desfile, los participantes sustituyen los trajes festeros por vestimentas inspiradas en el uniforme que lucen en sus heladerías, aportando un toque original.

Un momento de la interpretación del himno. / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más esperados tuvo lugar frente al Ayuntamiento, donde se llevó a cabo el habitual reparto de helados. Ya por la tarde, la espectacular entrada de los Moros y Cristianos volverá a demostrar la belleza y dedicación de sus comparsas. Este año, la atención recae especialmente en los Moros Blaus, encabezados por el capitán Sebastián Llinares y la abanderada Yolanda Sirvent.

Mascletà

La fiesta continuará este domingo con el desfile de la Embajada del Moro desde el Ayuntamiento y, a continuación, uno de los actos más emotivos: la ofrenda floral. En este desfile se pueden admirar trajes tradicionales de ciudades donde los heladeros desarrollan su oficio, como Sevilla, Murcia, València, Barcelona, Girona o Zaragoza, recordando la estrecha relación del colectivo con todo el territorio nacional.

Como novedad, a las 14 horas se disparará una mascletà especial en la Plaça de les Monges. Este espectáculo pirotécnico, incorporado en 2024, quiere consolidarse gracias al impulso de los capitanes de este año, ambos propietarios de heladerías en València y apasionados del mundo de la pólvora, influenciados por la esencia fallera. Su objetivo: contagiar a Xixona este amor tan valenciano por el estruendo y el fuego.