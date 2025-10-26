Se busca a dueños de barcas abandonadas en una cala de El Campello

Las obras de acondicionamiento de Cala Baeza de El Campello ya han comenzado. Se trata de una actuación que cambiará por completo la zona y permitirá recuperar un entorno que arrastra una enorme degradación desde hace décadas por su colmatación y los vertidos de fecales.

La maquinaria ya está en el paraje, donde ha comenzado el trabajo previo de explanación o de camino. Las obras requieren la utilización de maquinaria pesada, de hasta 30 toneladas, que afectarán al tráfico rodado de la avenida de Orihuela durante los próximos seis meses, plazo estimado de ejecución.

Los trabajos incluyen la eliminación del espigón norte de la cala y el acondicionamiento del espigón sur, así como la regeneración de la playa, que realizará las funciones de protección costera y generará un nuevo espacio lúdico para el frente costero de El Campello.

Al abrigo de sus espigones, construidos en los años 70 y recrecidos en los 80 y 90 de forma ilegal, atracaban sin ningún orden decenas de pequeñas embarcaciones. Y unas cuantas han acabado en el fondo de su pequeña dársena, aterrada y de pequeño calado, convirtiéndose en un tipo más de contaminación.

El pequeño puerto de La Mercé se convirtió en un auténtico cementerio de barcas, con decenas de ellas hundidas, semihundidas, varadas o abandonadas en tierra.

Tierra explanada en una parte / L. G. L.

En la actualidad, son seis las que se encuentran entre los dos espigones, mientras que se desconoce el número de las que pueden quedar hundidas. Dado el tiempo transcurrido sin que se hayan movido todo, apunta a que están abandonadas.

Pero ¿qué pasa con ellas si la obra ya está en marcha? La empresa ha asegurado a INFORMACIÓN que es el Ayuntamiento quien tiene que hacerse cargo de su retirada.

Por su parte, el gobierno local campellero y Capitanía Marítima están en estos momentos recabando los datos sobre quiénes son los propietarios de las barcas, explican fuentes municipales. Son los dueños quienes tienen que sacarlas de la cala, pero si no se consigue localizarles, será el Ayuntamiento el que acometa la faena, según las mismas fuentes.

Casi tres millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adjudicó las obras a la mercantil Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), una de las constructoras con mayor experiencia en obra marítima y portuaria, por un importe de 2.965.423 euros.

La actuación contempla el aumento de la superficie de la playa y la creación de una senda peatonal. Se protegerá el tramo costero de la cala y se creará un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, con una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

La regeneración de la playa se hará con aportación de cantera y se contempla el dragado del material existente actualmente, de unos 46.709 metros cúbicos. El material dragado utilizable será aprovechado parcialmente como material de aportación para la regeneración de la playa de Cala Lanuza.

En la zona de Cala Baeza se concedió autorización hace más de medio siglo, en 1974, para construir dos espigones convergentes para abrigar esta cala de los embates del mar y favorecer la sedimentación de arenas entre ellos.

La cala, antes y después de las obras, con el espigón y sin él / INFORMACIÓN

El problema fue que tanto los espigones como el encauzamiento sufrieron daños importantes debido a fuertes temporales marinos y crecidas de las escorrentías continentales, sin que estos daños fuesen reparados en modo alguno por el concesionario.

Además, los sólidos retenidos entre los espigones fueron limos y arcillas, los cuales se fueron sedimentando y consolidando con el tiempo debido a la muy escasa recirculación del agua marina entre los espigones, gracias al abrigo que estos proporcionaban. Sobre estos depósitos de finos se acabó consolidando también una vegetación espontánea muy espesa.

Acceso a la cala cortado por las obras / L. Gil López

Las obras fueron utilizadas finalmente para el fondeo de embarcaciones, aprovechando el abrigo de los espigones, uso que no estaba recogido en modo alguno en la concesión otorgada.

Enclave deportivo

Finalmente, se declaró la caducidad de esta concesión, pero no se ordenó la demolición y restitución de las obras debido a que en ese momento existían varias propuestas para reconvertir este enclave en un puerto deportivo propiamente dicho.

Durante todos los años transcurridos, se fueron consolidando urbanizaciones de viviendas en este tramo de costa, las cuales, dada la distancia, se encuentran totalmente desconectadas de los servicios de saneamiento generales del municipio.

Para solventar esta cuestión, estas urbanizaciones dispusieron sendas estaciones depuradoras de agua residuales, que están obsoletas y que en verano se ven desbordadas y provocan en ocasiones vertidos de fecales.