La maldición de la piscina de El Campello: la empresa que quedó segunda no se conforma

Habrá que esperar para bañarse en la piscina de El Campello. Cuando parecía que se cerraba uno de los capítulos más complejos y polémicos del municipio, como es la apertura de una instalación que se empezó a construir en 2010 y que todavía no ha sido utilizada, un recurso ha paralizado el proceso.

La empresa Arena Alicante S.A. ha acudido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, al considerar que puede haber baja temeraria de la oferta que finalmente resultó ganadora, Ego Sport Center, S.L., con sede central en Almería.

El gobierno local de El Campello ha confirmado que la mercantil, que quedó segunda en el proceso de licitación para hacerse con la explotación de la piscina, ha presentado un recurso.

Sin entrar a valorar que esta alegación retrasa la apertura, fuentes municipales sí recalcan que se trata de un recurso "de una empresa privada contra una instalación moderna, mejor que la suya y pública, que le va a hacer la competencia".

El complejo deportivo, situado en la calle Doctor Francés Xavier Balmis i Berenguer, en pleno centro, tuvo un coste de unos 6 millones de euros. Las obras arrancaron en 2010 y la piscina finalizó en 2016, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017.

Catorce años de gestión

El equipo de gobierno del PP sacó a concurso público en abril la gestión y mantenimiento de la piscina cubierta y las instalaciones deportivas anexas por un periodo de catorce años.

Se presentaron cuatro empresas y la mesa de contratación propuso a Ego Sport Center al haber obtenido la mayor puntuación en su valoración, según consta en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

Vista aérea del complejo deportivo de El Campello, con las pistas anexas de pádel y tenis y la piscina cubiera / INFORMACIÓN

La mercantil logró un total de 84,16 puntos por los 62,53 de Arena Alicante, los 52,03 de Servicios Deportivos Rubio y Esatur XXI y los 46,76 de Neo Concesiones. Hubo igualdad en la puntuación en los criterios evaluables mediante juicio de valor entre la primera y la segunda.

De este modo, el desempate llegó con tres mejoras presentadas por la finalmente ganadora: en la cesión gratuita de calles a favor de los colegios públicos e institutos, en el número de pases gratuitos de baño libre para plazas sociales y en el precio del bono de baño libre de treinta usos en la piscina.

Sí del pleno

A continuación, el pleno campellero de septiembre aprobó adjudicar la concesión de explotación y mantenimiento del complejo deportivo, que incluye la piscina cubierta, instalaciones deportivas anexas y parking anejo a Ego Sport Center.

El PP contó con los votos a favor del Vox, PSOE, Compromís y los dos concejales no adscritos -Vicent Vaello y Guadalupe Vidal-, mientras que Per El Campello se abstuvo y Esquerra Unida-Unides Podem votó en contra.

El alcalde, Juanjo Berenguer, afirmó que era "el momento de sentirse orgulloso" y el edil de Deportes, Marcos Martínez, aseguró que había "llegado el momento de mojarse".

Pues bien, este recurso paraliza la apertura hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dictamine sobre el recurso, un plazo de tiempo que no será inferior a los dos meses.