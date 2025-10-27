Lo de la piscina de El Campello es de traca: la empresa que ahora recurre quedó primera en 2018, pero ¿qué pasó?

Que la piscina de El Campello está gafada no lo discute ya nadie en el municipio. Una instalación que se empezó a construir en 2010, cuyas obras finalizaron en 2016 y que desde entonces no se ha podido abrir.

Ha salido dos veces a concurso para adjudicar su gestión y mantenimiento: la primera en 2018, la segunda en 2025. Y un tribunal está por medio en ambos casos. Pero ¿por qué se ha llegado hasta aquí?, ¿qué sucedió?

En 2018 el gobierno local, formado entonces por un cuatripartito, sacó a concurso público la explotación del complejo deportivo, que incluye la piscina y pistas deportivas anexas. Recibió cuatro propuestas de empresas, una de ellas Arena Alicante.

Esta mercantil resultó ganadora, pero otras dos que se presentaron, Ferrovial y Valoriza, recurrieron su exclusión del procedimiento ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Pliego

Las dos reclamaban ser reincorporadas o que se declarase desierto el concurso por incumplir también Arena Alicante el pliego de prescripciones técnicas.

El tribunal, finalmente, estimó parcialmente el recurso de Ferrovial contra el acuerdo del pleno por el que se excluía a tres empresas y se proponía como adjudicataria a Arena.

Así, ordenó anular aquel acuerdo, que se procediera a la inadmisión de la oferta de Arena Alicante y a su exclusión por incumplimiento del pliego, así como declarar desierto el concurso.

Tras esta decisión, hubo que empezar de cero con el proyecto, pero entonces llegó la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento del coste de los materiales,... y el proceso se fue dilatando en el tiempo.

Siete años después, en abril de 2025, salió de nuevo a concurso público la explotación y mantenimiento de las instalaciones. También se presentaron cuatro empresas y la única que ha repetido en el proceso ha sido Arena Alicante.

Mejor valorada

La mesa de contratación propuso que se adjudicara a Ego Sport Center, S.L, con sede social en Almería, al haber obtenido la mayor puntuación en su valoración, según consta en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

La mercantil ganadora logró un total de 84,16 puntos por los 62,53 de Arena Alicante, los 52,03 de Servicios Deportivos Rubio y Esatur XXI y los 46,76 de Neo Concesiones.

Se dio el caso entonces de que Arena quedó en primera posición en 2018 y vio truncada su opción de gestionar la piscina por una decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Y se da el caso ahora de que Arena ha quedado en segunda posición en 2025 y ha alegado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Habrá que esperar unos meses para saber si el proceso vuelve, por tercera vez, a la casilla de salida o si, como espera el gobierno local campellero, el tribunal desestima el recurso.