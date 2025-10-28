Los hosteleros de San Vicente buscan el apoyo de la oposición frente a la tasa de veladores

La unión hace la fuerza. Es lo que ha pensado la Asociación de Hosteleros de San Vicente del Raspeig, que ha mantenido reuniones con los grupos de la oposición para abordar propuestas ante la tasa de veladores que ha aprobado el equipo de gobierno de PP y Vox.

El PSOE ha mostrado su apoyo al sector y rechaza la ordenanza de terrazas, "otro ejemplo" de que PP y Vox optan por el "camino injusto", pues resulta "un agravio comparativo que puede generar competencia desleal".

El PSOE va a presentar alegaciones y va a trabajar codo con codo con los hosteleros para que hagan lo propio, tal y como quedaron en la reunión celebrada la semana pasada.

Para los socialistas, "lo justo, lo coherente y lo legalmente impecable hubiera sido dar un plazo de adaptación para que absolutamente todos compitan en igualdad de condiciones".

Además, explican que los datos demuestran la falta de visión económica de Vox, que lleva la concejalía de Gestión Tributaria, puesto que estar al frente de la política fiscal de un ayuntamiento "exige sensibilidad y estrategia, todo de lo que carece este equipo de gobierno".

Diferencia con Alicante

Con la nueva ordenanza, recuerdan los socialistas, una terraza de 20 metros cuadrados en una calle principal de San Vicente pagará 1.409 euros al año. Esa misma terraza, en una calle de primera categoría en Alicante capital, paga 998 euros, 400 euros más.

El PSOE, además, rechaza el argumentario de Vox, que señala directamente al anterior equipo de gobierno de ser los responsables de esta situación por derogar, y no suspender, la anterior ordenanza durante la pandemia: "No toleraremos que se manipule la historia. Se ha criticado esa decisión, tildándola de irresponsable. Seamos claros: en la incertidumbre absoluta de la pandemia, con negocios al borde del colapso, una simple suspensión era un parche jurídicamente endeble".

Así, sostienen que la derogación, avalada por los técnicos municipales, fue la "única herramienta" que ofrecía "seguridad jurídica total y un alivio real e inmediato" a un sector "que se ahogaba".

Por su parte, Esquerra Unida-Unides Podem ha reiterado su apoyo al sector de la hostelería, con el que celebró también una reunión para escuchar sus demandas y aportar soluciones reales. "Exigimos al PP y a Vox que dejen de anteponer sus peleas internas al bienestar y revisen de inmediato los criterios aplicados para evitar que las terrazas de San Vicente sigan siendo de las más caras de la provincia", expone su portavoz, Alberto Beviá.

El edil ha señalado que esta ordenanza "evidencia una clara intención recaudatoria" del equipo de gobierno formado por PP y Vox, y ha puesto de manifiesto que los hosteleros de San Vicente pagarán más por instalar una terraza en una calle de primera categoría que lo que se paga en una calle de Alicante de la misma categoría.

Por otra parte, "se olvidan" de bonificaciones y/o exenciones u otros factores "que se pueden dar por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas, o de otra índole".

Metodología fallida

Sobre la diferencia que hay entre el coste de una terraza en San Vicente y en Alicante, EU-Podem considera que podría deberse a la metodología empleada para calcular el valor base de ocupación de la vía pública. "PP y Vox deberían revisar los factores que han provocado que San Vicente sea más caro que Alicante. No se puede castigar a la hostelería local con tasas desproporcionadas", ha advertido el concejal.

Beviá ha criticado además la actitud del equipo de gobierno: "El PP y Vox tienen la fea costumbre de mirar atrás para justificar cada decisión que toman. Deben gestionar el presente, y el presente es que están cargando sobre los negocios locales un coste injustificado y excesivo".