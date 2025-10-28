Viene pleno intenso en El Campello: ¿contestará la edil de Fiestas? la doble V presenta una moción, Vox cobrará 30.000 euros,...

El Campello celebra este jueves el pleno ordinario de octubre, que viene cargado después de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos. Hay hasta veinte puntos en el orden del día, entre ellos siete mociones.

De esas siete, una va directa a la línea de flotación del gobierno local del PP: la que ha presentado Esquerra Unida-Unides Podem exigiendo la dimisión de la concejal de Fiestas, Marisa Navarro, por su actuación en la gestión de las fiestas de la Virgen del Carmen 2024.

La formación, en el escrito, considera "inaceptable que un cargo público recomiende camuflar gastos y fórmulas para eludir la fiscalización técnica municipal", realizando afirmaciones como "si me pones suelta de balones y después esta tía baja y no ve balones, ya la hemos cagado".

Los hechos, "además de ser políticamente reprobables", podrían constituir graves delitos, motivo por el cual ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial señalando posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Renuncia

Por ello, la moción exige la dimisión de la edil o, en el caso que se niegue a renunciar voluntariamente, que el alcalde, Juanjo Berenguer, proceda a su cese inmediato.

La concejala ha guardado silencio desde que salió a la luz pública esta acusación, ante la que el resto de partidos de la oposición también ha pedido explicaciones, y lo único que ha afirmado es que contestará en el pleno.

Otra moción es la que han presentado los ediles no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal, la doble V, que eran concejales del PSOE que se marcharon antes de que los socialistas les expulsaran.

Mientras pertenecieron al partido del puño y la rosa, donde Vaello era portavoz, esta formación no registró en el año 2024 ni una sola moción. Ahora promueven la creación del servicio municipal de arqueología de El Campello (SMAEC) y la incorporación de la figura del arqueólogo/a municipal en la plantilla del consistorio.

La propuesta surge, según recoge la nota enviada a los medios, "tras años de parálisis" en la gestión del patrimonio local, marcada por la ausencia de un catálogo municipal de protecciones "y por la dependencia continua de licitaciones externas que nunca llegan a consolidarse".

Patrimonio

El Campello, añaden, "sigue sin estructura técnica propia para supervisar, planificar y proteger su patrimonio arqueológico y cultural". El texto fija como actuaciones prioritarias la recuperación de la Torre de Reixes (BIC), el conjunto hidráulico de Aigües Baixes, el Camí Reial, el Convent mercedari y el eje patrimonial La Illeta -torre vigía.

Los concejales no adscritos han presentado una segunda moción para garantizar la accesibilidad universal a la Sala Ramon Llull y edificio de la Biblioteca Municipal Rafael Altamira.

Por su parte, Compromís ha registrado dos: para mejorar las condiciones climáticas en los centros educativos y por una reforma constitucional que garantice el derecho al aborto efectivo, libre, informado, pleno, público y universal.

Vox aboga en su moción por la modificación de la fuente del Parque Central, convirtiéndolo en pista para patinaje sobre ruedas de niños, mientras que Per El Campello propone la puesta en marcha de la fuente del centenario del parque municipal.

Retribución a Vox

Entre los puntos del orden del día tambien figura la creación de un nuevo puesto de dedicación parcial para Vox, que tiene tres concejales y en estos momentos es el principal grupo de la oposición, aunque vote la mayoría de veces con el PP.

El pleno abordará la modificación del acuerdo de junio de 2023 sobre la asignación de cargos de los miembros de la oposición, después de que el presupuesto de 2025 aprobado prevé la dotación económica necesaria para dicho puesto para la formación de ultraderecha.

De este modo, la segunda asignación de sueldo de 30.000 euros brutos anuales irá para la portavoz adjunta, María Jesús Bernabeu, a la que se abonarán los atrasos desde enero, con las correspondientes liquidaciones de seguridad social.