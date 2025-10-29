De antigua casa del sepulturero a nuevo espacio para ceremonias en el cementerio de San Vicente

Se acerca el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y no son poco los municipios que aprovechan para realizar obras de mantenimiento en sus cementerios.

San Vicente del Raspeig ha desplegado un amplio operativo para poner a disposición de la ciudadanía servicios especiales de atención, limpieza y transporte y un horario especial de 8.30 a 19 horas, ininterrumpido, hasta el sábado día 1, cuando se prevé una mayor afluencia en el camposanto.

Como novedad este año, abrirá sus puertas el próximo sábado el edificio situado en la entrada principal del cementerio, que ocupa la antigua casa del sepulturero, una sala de 63,4 metros cuadrados con capacidad para alrededor de 40 personas.

Se trata de una edificación "de gran valor patrimonial" para el municipio que ha sido restaurada para destinarla a la celebración de ceremonias y rituales, civiles o religiosos, por parte de los usuarios del cementerio, previa petición y autorización a través del Ayuntamiento, explica el concejal responsable del camposanto, Antonio Díaz.

Interior de las nuevas dependencias / INFORMACIÓN

El pabellón rehabilitado, cuya obra ha sido recepcionada esta semana, acoge también nuevas dependencias con servicios, espacios de descanso y oficinas para los trabajadores de las instalaciones municipales.

En total, se han invertido en el edificio 600.000 euros. Díaz ha recordado que el edificio, declarado de interés histórico, fue construido con motivo de la apertura en 1928 del camposanto actual, en sustitución del antiguo cementerio situado en Juan XXIII, para atender la expansión demográfica derivada del crecimiento de la actividad industrial en el municipio.

El Ayuntamiento ha puesto nueva cartelería en las calles y adquirido un nuevo porta féretros

Otra de las novedades es la instalación de nueva cartelería en las calles, la adquisición de un nuevo porta féretros y el inicio de obras de ampliación de nichos y columbarios en la parte nueva en previsión del crecimiento de la ciudad.

Díaz ha adelantado que, en los próximos ejercicios, se va a continuar con el proceso de mejora de las instalaciones con proyectos como la digitalización de los listados para facilitar la localización.

Horario de autobuses

El concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha informado de que desde este miércoles 29 de octubre y hasta el viernes se prolongará la línea 45 hasta el cementerio en todas las expediciones.

El 1 de noviembre, además, se pondrá en marcha un servicio especial que saldrá en punto cada hora, entre las 9 y las 18 horas, desde el Centro de salud II y, en sentido contrario, desde el cementerio, también saldrá cada hora desde las 9.30 hasta las 18.30 horas.

Pastor ha recomendado a todos los ciudadanos que con las facilidades de horarios ofrecidas, "esperamos que el mayor número de personas utilicen el transporte público para ir al cementerio estos días por comodidad, mejor accesibilidad y también para evitar que se produzcan aglomeraciones y retenciones".

Limpieza y seguridad

Entre las prestaciones adicionales desplegadas durante esta semana por el Ayuntamiento sanvicentero, se contará con amplios operativos del servicio de limpieza y recogida de residuos y una mayor cobertura de la Policía Local, que incidirá en la regulación y control del tráfico y en garantizar la seguridad. También se contará con servicio de ambulancia.

En cuanto a actos programados, el 1 de noviembre sobre las 11 horas, el alcalde, Pachi Pascual, acompañado de otras autoridades, realizará una visita al edificio de ceremonias restaurado.

A continuación, todos los interesados podrán asistir a una misa oficiada por el párroco de la iglesia San Vicente Ferrer, Miguel Ángel Cerezo, que se celebrará en la plaza central del cementerio a las 12 del mediodía, para lo que se dispondrá de sillas para acomodarse.