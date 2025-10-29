El Campello acaba con el colapso en el cementerio de la forma más insospechada

Apenas quedaba sitio para unos pocos nichos en el cementerio de El Campello, la situación era ya alarmante, pero ha llegado la solución que garantiza los enterramientos.

El proceso de regularización de titulares de derechos funerarios en nichos y panteones que impulsó el equipo de gobierno ha permitido la recuperación de decenas de espacios.

El alcalde, Juanjo Berenguer, emitió en junio un decreto tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal reguladora del cementerio municipal aprobada por el pleno.

En el texto, se emplazaba a todos los ciudadanos con concesiones en el camposanto a regularizar la titularidad y designar un responsable de las unidades de enterramiento existentes: nichos, panteones, columbarios, parcelas y demás sepulturas.

El proceso debía finalizar en septiembre, pero se amplió el plazo por tratarse de un tema "delicado", explican fuentes municipales, de forma que de momento se mantiene abierto ese plazo.

Cartel instalado en un nicho que informa del proceso de regularización / L. Gil López

El objetivo no era otro que paliar el problema real de espacio y el propio reglamento tiende a optimizar la capacidad del camposanto, una vez que hay nichos cuya propiedad se desconoce.

Padrón

El llamamiento a la población ha surtido efecto. Centenares de familias han formalizado sus derechos funerarios, designando formalmente responsables presentes y futuros de los enterramientos, de forma que se ha conseguido elaborar un padrón concienzudo y, más allá de eso, se ha puesto solución a la carencia de nichos.

El proceso ha permitido recuperar decenas de espacios de enterramiento, algo que ha sido posible por diversos motivos: unas familias han desistido de la titularidad, otras han optado por agrupar en un mismo nicho a varios familiares y las hay que directamente han cedido al Ayuntamiento sus derechos tras haber decidido no hacer uso de esos espacios que tenían reservados a futuro.

Una familia renuncia al recinto que ocupa un panteón familiar, suelo sobre el que podrán construirse una veintena de nichos más

Se da el caso incluso de que una ha comunicado que renuncia al recinto que en la actualidad ocupa un panteón familiar, suelo sobre el que podrán construirse una veintena de nichos más.

El concejal de Cementerio, Cristian Palomares, da una cifra aproximada de los espacios que se han ganado: "Estamos hablando quizás de más de medio centenar de enterramientos, a los que se podrían sumar otros muchos en el caso de no localizar a familiares de los que llevan décadas sin que nadie los visite".

El edil Palomares, con un empleado municipal en el cementerio / INFORMACIÓN

El proceso no ha finalizado, ya que toda la ingente información recabada será ahora sometida a un proceso de archivo con un programa informático especial, "pero sí podemos decir que hemos puesto solución a ese problema acuciante que teníamos".

No solo eso, Palomares mira a largo plazo y asegura que, entre los nuevos nichos construidos o en proceso de construcción y los que se han recuperado ahora, El Campello elimina durante años el problema de falta de espacio para enterramientos, que llevaba de cabeza al equipo de gobierno. "Ya tenemos garantizados nichos, y eso de verdad que me tranquiliza, como tranquilizará a la población en su conjunto", señala el edil.

Riesgo de colapso

La ausencia de espacio en el cementerio municipal ha sido una preocupación que ha ido aumentando conforme pasaba el tiempo y la población crecía imparable. Ha habido momentos, incluso, en que resultaba imposible acoger nuevos enterramientos, salvo en los casos de derechos adquiridos sobre nichos vacíos, panteones particulares o columbarios.

La situación era preocupante, lo que llevó a la concejalía a disponer la construcción urgente de nichos en espacios libres. En agosto de 2024 se construyeron 15 unidades y en marzo de este año se licitó la redacción del proyecto para construir otros 120, además de mejorar la accesibilidad del recinto y adecuar aseos y espacios de uso público del cementerio municipal.

Hemos puesto solución a ese problema acuciante que teníamos Cristian Palomares — Edil de Cementerio de El Campello

Esas 135 unidades daban un respiro al Ayuntamiento. En El Campello, con más de 31.000 habitantes censados ya, se necesitan una media de 37 unidades de enterramientos anuales, incluyendo columbarios.

El alcalde y el edil han acudido al camposanto en diversas ocasiones en los últimos años para localizar y decidir espacios donde construir nuevos nichos, contando con la opinión del personal municipal encargado de las instalaciones.

El alcalde y el edil de Cementerio, en una visita al camposanto / INFORMACIÓN

En esas visitas, han comprobado in situ que, efectivamente, había decenas de ellos que podían considerarse en situación de abandono, la mayoría de ellos ocupados por personas que fallecieron hace décadas.

Palomares encargó en el verano de 2024 a una empresa especializada un concienzudo estudio de revisión, identificación de titulares y situación de conservación de la totalidad de los nichos, panteones y columbarios, un inventario concienzudo para elaborar un registro exacto al objeto de poner en marcha los derechos funerarios y recuperar los espacios vacíos o de titularidad desconocida.

Registro uno por uno

El primer paso consistió en dividir el camposanto en calles, avenidas y pabellones, para después hacer recuento de panteones, altura y filas de nichos, registrando cada nombre y fecha de enterramiento.

El objetivo era dar forma a un registro oficial exhaustivo, ya que se daba la circunstancia de que algunos particulares habían cambiado por su cuenta la numeración de los enterramientos, que no coincidía con la documentación en poder del Ayuntamiento.

Como se intuía, había nichos ocupados sin los mínimos datos que identificaran a sus ocupantes, y las unidades vacías podían superar el centenar, lo que implicaba un ingente trabajo para determinar derechos funerarios.

Con la regularización, se ha puesto fin al problema en el camposanto, que comenzó a prestar servicio en el año 1937, en plena Guerra Civil, y se calcula que acoge a más de 6.000 difuntos.