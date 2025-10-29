El plan gratis de Halloween en El Campello con juegos, talleres, mercadillos, ‘food trucks’ y conciertos

Si buscas un plan para la noche de Halloween y para todo el fin de semana y que sea gratis, estás de enhorabuena porque El Campello tiene uno perfecto. Lo mejor es que tiene actividades para pequeños y mayores, así que desde el 31 de octubre al 2 de noviembre no tienes excusa para acercarte al parque municipal.

Alacant Street Market participa en esta fiesta de Halloween que tiene acceso totalmente libre y gratuito. En el recinto habrá 12 ‘food trucks’ con diversas propuestas gastronómicas y zona de mercado vintage y de diseño para los amantes de lo más genuino.

Programa de Halloween en El Campello

El viernes 31 de octubre a las 17.30 horas tendrá lugar la fiesta de inauguración y, a continuación, habrá juegos y talleres infantiles. A las 18.30 horas actuará el Mago Kachinocheve mientras que a las 21.00 horas tendrá lugar el directo de Días de Radio.

El sábado 1 de noviembre el día arrancará a las 12.30 horas con un cuentacuentos y a las 13.30 horas actuará la banda The Liverpool Band. La diversión seguirá a las 19.00 horas con la sesión de un dj mientras que a las 21.30 horas comenzará el concierto de Alejo Stivel, del grupo ‘Tequila’.

El domingo por la mañana los niños podrán ver a las 12.30 horas al Payaso Edy y a las 13.30 horas comenzará el concierto de Antílopez.