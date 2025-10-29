PP y PSOE se enzarzan a cuenta de la planta de basuras de El Campello: labores de mantenimiento o colapso

El presidente del Consorcio Mare y diputado autonómico del PP José Ramón González de Zárate y el PSOE de la Diputación se han enzarzado este miércoles en un cruce de acusaciones a cuenta del estado de la planta de basuras de El Campello. Para los socialistas, la situación es alarmante; para el Consorcio, todo está bajo control y con normalidad

El grupo socialista en la institución provincial ha sido el primero que ha salido a la palestra al denunciar la situación de "colapso" que sufre el vertedero, donde dice que se acumulan "ya cerca de 500 toneladas de residuos en el exterior de las instalaciones debido al mal funcionamiento" de las infraestructuras.

Según ha podido confirmar el grupo socialista, solo una de las cuatro puertas de acceso al foso de descarga está operativa, lo que provoca "esperas de hasta dos horas por camión y la consiguiente acumulación de basura" en la vía pública.

"Los vehículos no pueden acceder para vaciar la carga y terminan vertiendo los residuos fuera de la planta. Es una situación insostenible e impropia de una gestión moderna de los residuos", ha explicado el portavoz socialista, Vicente Arques.

El servicio se encuentra prácticamente paralizado mientras los camiones esperan horas y las toneladas de basura se acumulan a cielo abierto Vicente Arques — Portavoz del PSOE de la Diputación

El portavoz ha calificado los hechos de "escándalo medioambiental y de gestión" y ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de gobierno de la Diputación. "Hablamos de un servicio esencial, competencia directa de la Diputación, que se encuentra prácticamente paralizado mientras los camiones esperan horas y las toneladas de basura se acumulan a cielo abierto. Es intolerable que el PP mantenga esta situación sin dar la cara ante los municipios afectados ni ante la ciudadanía", ha añadido Arques.

Medidas

Por su parte, el diputado socialista Raúl Ruiz ha anunciado que el grupo solicitará una visita urgente a las instalaciones de la planta de reciclaje de El Campello para conocer de primera mano la magnitud del problema y las medidas adoptadas por la Diputación.

Imagen que proporciona el PSOE de la planta de El Campello / INFORMACIÓN

Asimismo, Ruiz ha exigido a la Generalitat la instalación "inmediata" de una estación de control de calidad del aire, integrada en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, con el fin de evaluar los "posibles efectos sobre la salud pública y el medio ambiente derivados de la acumulación de residuos".

No ha tardado en responder el presidente del Consorci Mare, entidad responsable de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, donde está ubicada la planta.

González de Zárate ha asegurado que la instalación funciona con normalidad y que hay una de las líneas de tratamiento que está parada para realizar tareas de puesta a punto y mantenimiento, que se realizan cada año por estas fechas, aprovechando que en los meses de octubre y noviembre se reducen las entradas de residuos.

Hay municipios del PSOE que no descargan en la planta de transferencia y traen directamente todo a El Campello pese al alto coste ambiental y económico José Ramón González de Zárate — Presidente del Consorcio Mare

Es por ello por lo que se ha habilitado la descarga de residuos en la solera de recepción, un lugar impermeabilizado con captación de lixiviados y preparada para esta finalidad: esta operación habitual es lo que el PSOE "atribuye erróneamente a vertidos incontrolados a cielo abierto", señala el comunicado del Consorcio.

"Vergonzoso es lo que dice el PSOE", reprocha González de Zárate, que sí reconoce que ha aumentado unos 10 minutos el tiempo de espera de los camiones para la descarga.

Plan zonal

Pero no se ha quedado ahí, ya que ha aprovechado para echar en cara que hay municipios del PSOE que incumplen el plan zonal de residuos, que obliga a los ayuntamientos de la Marina Alta a descargar en la planta de transferencia de Dénia y a los de Marina Baixa en la de Benidorm, "y traen directamente todo El Campello pese al alto coste ambiental y económico para los municipios".

El dirigente del PP ha hecho hincapié en que la planta está recibiendo estos meses más toneladas de residuos por dos motivos básicamente: uno, está asumiendo la basura de 195.000 ciudadanos del Alto y Medio Vinalopó y el Alcoià mientras finalizan las obras de mejora de la planta de tratamiento de Villena, que tiene paralizada su actividad.

El otro, los municipios turísticos han generado más basura en septiembre y octubre, ya que el verano se ha prolongado con el buen tiempo y, con él, los visitantes.