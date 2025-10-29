San Vicente recupera el mamógrafo tras casi dos años sin servicio

El Hospital de San Vicente del Raspeig va a volver a contar con mamógrafo casi dos años después. La edil de Sanidad, Mercedes Torregrosa, ha anunciado en el pleno celebrado este miércoles que la próxima semana el servicio estará en marcha en el centro hospitalario.

Hace casi cuatro años, a finales de 2021, se rompió el único que había en el centro médico y estuvo casi siete meses sin funcionar. La Conselleria de Sanidad sustituyó el aparato, pero en febrero de 2024 volvió a estropearse.

Desde entonces, miles de mujeres han tenido que desplazarse hasta Alicante para hacerse las pruebas diagnósticas.

La edil de Sanidad ha explicado que estos días se están realizando todos los cambios electrónicos que precisa el hospital y la semana que viene el mamógrafo volverá a estar disponible, un anuncio que ha sido recibido con aplausos en el salón plenario.

Además, no solo dará servicio a las mujeres de San Vicente, también a las de Agost y Monforte del Cid.

Moción

Torregrosa ha realizado estas declaraciones en respuesta a una moción que Esquerra Unida-Unides Podem ha llevado al pleno para exigir a la Conselleria de Sanidad la reposición urgente del mamógrafo, así como la puesta en marcha de campañas municipales de prevención y detección precoz del cáncer de mama.

Mercedes Torregrosa en el pleno / INFORMACIÓN

La edil de la formación, Natalia Jerez, ha afirmado que dicha propuesta "no debería generar ningún tipo de debate ideológico", ya que considera que es "de justicia y dignidad" que se restituya el servicio porque la detección precoz, ha incidido, salva vidas.

La edil del PSOE Yolanda García, por su parte, ha recordado que los socialistas presentaron ya en febrero de 2024 una moción para que el hospital volviera a disponer de un mamógrafo. "Seguimos sin mamógrafos, no se puede justificar por cuestiones políticas o económicas", ha añadido.

Ha sido entonces cuando la edil del PP ha hecho el anuncio, no sin antes ofrecer un listado de todo lo que había dejado de hacer el Botànic y está recuperando el Consell popular en materia de sanidad.

"La crítica llega tarde, el camino se hace al andar y queremos que no se haga un uso partidista de un tema sensible como es la prevención de cáncer de mama, el objetivo común es salvar vidas", ha añadido.

Sanidad pública

La edil de EU-Podem, tras asegurar que había sido la moción más rápida de la historia, ha asegurado que la formación se alegra "muchísimo" de que San Vicente vuelva a tener mamógrafo y que esté a disposición de todas las mujeres y tener así una mejor sanidad pública.

El PP ha votado "no" a la moción porque el alcalde ha explicado que el texto pide literalmente que se restituya el aparato, medida que ya se ha aprobado.

El equipo de gobierno, por otra parte, ha tumbado sendas mociones del PSOE, una para la elaboración de un plan director y diagnóstico del comercio local, en coordinación con las diferentes asociaciones comerciales y hosteleros, y otra en la que propone un servicio de préstamo a domicilio de libros, películas y documentales para mayores de 65 años, personas con movilidad reducida o con algún grado de dependencia.