30.000 euros para la edil de Vox de El Campello: "Piensa el ladrón que todos son de su condición"

30.000 euros. Es el sueldo que va a pasar a cobrar la portavoz adjunta de Vox de El Campello, María Jesús Bernabeu, con la aprobación en el pleno celebrado este jueves de la modificación de salarios de ediles.

El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y, como no, del partido de ultraderecha, mientras que el resto de grupos y ediles de la bancada de la oposición -PSOE, Compromís, Per El Campello, EU-Podem y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal- han dicho "no".

Dos para tres

Se crea así un nuevo puesto de dedicación parcial para Vox, que tiene tres concejales y en estos momentos es el principal grupo de la oposición, aunque vote la mayoría de veces con el PP. De este modo, serán dos ediles del partido ultra, Bernabeu y el portavoz, José Manuel Grau, quienes tengan dedicación parcial.

La asignación de sueldo de 30.000 euros brutos anuales y a la edil se le abonarán los atrasos desde enero, con las correspondientes liquidaciones de seguridad social.

Los partidos de izquierda han mostrado su rechazo a la aprobación de esta dedicación parcial, entre acusaciones que han ido del "pago de favores políticos y regalo de sueldos" de Compromís al "parece que es a cambio de aprobar los presupuestos" del PSOE.

Ironía

Per El Campello ha tirado de ironía al asegurar que "no se trata de control sino de ayuda al gobierno municipal" y EU-Podem ha indicado que el punto se llama modificación de la propuesta de régimen retributivo de los miembros de la Corporación porque "poner los favores se pagan quedaba feo".

El portavoz de Vox, por su parte ha defendido que es ajustado a derecho y ha reprochado a la izquierda que "pongan en tela de juicio el trabajo que hacemos". Así, les ha invitado a "salir a la calle y pegunten lo que trabajamos, piensa el ladrón que todos son de su condición".