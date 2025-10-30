El Campello aprueba el contrato de limpieza de edificios públicos, caducado desde antes del covid

Han pasado seis años y al fin El Campello ha conseguido desbloquear el contrato de limpieza de edificios públicos, el segundo más importante del municipio tras el de la limpieza viaria y recogida de basura y que llevaba caducado desde 2019.

El pleno ha aprobado este jueves adjudicar a la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con sede central en Madrid, el servicio por un montante de 3,7 millones por un periodo de tres años y la posibilidad de prorrogar el contrato dos anualidades más.

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, PSOE, Compromís, Per El Campello y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal, y el posicionamiento en contra de EU-Unides Podem.

El contrato recoge la limpieza de hasta 28 inmuebles municipales, entre ellos los cuatro colegios públicos, los ambulatorios, la casa consistorial, biblioteca, casa de cultura, centro social, cementerio u oficinas de turismo.

Fachada del Ayuntamiento de El Campello, uno de los incluidos en la limpieza / INFORMACIÓN

El concejal del área de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, ha explicado que se presentaron al concurso hasta doce propuestas de empresas especializadas, algunas de las cuales fueron excluidas del concurso por diferentes cuestiones planteadas por los técnicos.

Más horas

El nuevo contrato supone sustanciosas mejoras en el servicio con respecto al que se prestaba hasta ahora. Así, frente a las 36.430 horas de limpieza general y 4.211 horas de limpieza especializada (que se centra en cristales y patios, trabajo en altura o uso de fregadoras y secadoras y vehículos industriales) que contemplaba el anterior contrato del año 2013, se pasa a 55.396 horas de limpieza general, 4.147 de limpieza especializada, y otras 814 horas del peón especialista, a las que hay que sumar 500 anuales a libre disponibilidad.

Este contrato establece un servicio de limpieza por las mañanas en todos los edificios municipales, que antes no existía, así como la limpieza anual de butacas de la casa de cultura y biblioteca, no contemplado en el anterior contrato.

Por otra parte, se incrementa la limpieza de cristales en altura, que pasa a ser semestral, y se contempla el baldeo por furgón hidrolimpiador de exterior en el edificio del Ayuntamiento, Policía Local y colegios, y se incluye el mantenimiento de los bacteriostáticos del centro social, unos servicios tampoco incluidos en el contrato anterior.

A diario

A requerimiento del Ayuntamiento, los productos de limpieza pasan a ser ecológicos y se incluye la limpieza diaria de cementerio y Villa Marco, cuando hasta ahora solo se hacía un servicio semanal.

Otras novedades es que se incluye la limpieza del inmueble que acoge la sede de Protección Civil y se establece un servicio de emergencias 24 horas durante los 365 días del año.

Novedades: la limpieza por las mañanas en todos los edificios municipales y la limpieza anual de butacas de la casa de cultura y biblioteca

Se implantará un sistema de control de calidad en aseos y vestuarios y, a través de la colocación de pegatinas con código QR, se permitirá que cualquier usuario pueda informar en tiempo real de incidencias en estas dependencias.

En lo que respecta a vehículos y maquinaria de nueva adquisición, figura un furgón de inspección, otro para limpieza de cristales y suelos, un hidrolimpiador y un camión cesta para limpieza de terrazas, bajantes y cristales en altura.

Maquinaria

La maquinaria también crece, en cantidad y en calidad, incluyendo aspiradores de polvo, sopladoras eléctricas, desbrozadoras eléctricas, vaporeta industrial, hidrolimpiadora manual, fregadora, barredoras eléctricas, máquinas limpia tapicerías, fregadora-secadora industrial con conductor sentado para limpieza de grandes superficies como el parking, además de todos los utensilios para limpiezas, como carros o kits de limpieza, de nueva adquisición.

Se incorporan en los edificios municipales hasta 66 contenedores para restos selectivos, 20 unidades de papeleras exteriores de plástico con tapa, 134 islas de selectivas para interiores. A ello hay que añadir 50 unidades de porta toallas secamanos, otras 50 de papel higiénico de rollo industrial, 50 papeleras con tapa apertura pedal, y 50 unidades de dispensador de jabón líquido.

Personal

En lo que al personal que prestará el servicio se refiere, el pliego contempla la subrogación del encargado, 33 limpiadores y un peón especializado, a los que se incorporarán ahora dos peones especializados y un especialista. "En definitiva, un servicio acorde a las necesidades del municipio", ha enfatizado Rafa Galvañ.

El único partido que ha votado en contra, EU-Podem, ha lamentado el tiempo que lleva caducado, seis años, con el consiguiente perjuicio tanto para los trabajadores como para la prestación del propio servicio-

"Todos estos años ha sido deficiente, 20.000 horas al año que no se han hecho, esa es la gestión del PP", ha reprochado el portavoz adjunto, Éric Quiles.