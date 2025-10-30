La edil de Fiestas de El Campello rompe su silencio sobre las facturas: "No he robado y no he engañado"

"Sé que no he hecho nada malo, sé que no he robado y no he engañado a nadie". Con esta rotundidad se ha expresado la edil de Fiestas de El Campello, Marisa Navarro, ante las acusaciones de EU-Podem de que recomendó camuflar gastos en las fiestas de la Virgen del Carmen de 2024.

La concejal ha roto su silencio en el pleno celebrado este jueves para responder a la moción que ha presentado precisamente la formación de izquierdas, en la que exigía su dimisión o que el alcalde, Juanjo Berenguer, procediera a su cese inmediato.

La moción ha fracasado al contar solo con los votos a favor del proponente, EU-Podem, mientras que PP, Vox y Per El Campello han votado en contra y PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos se han abstenido.

En una comparecencia leída, la edil ha defendido que tanto la Concejalía de Fiestas y Tradiciones como los servicios técnicos municipales han cumplido en la organización de las fiestas "con toda la normativa aplicable exigida" en la tramitación de los expedientes administrativos de naturaleza contractual, de fiscalización y de justificación de gastos.

Así, las asociaciones han presentado las facturas por registro de entrada del Ayuntamiento "de forma correcta" con las actuaciones o actividades que han realizado en las fiestas, y el Ayuntamiento, tras comprobarlo y verificarlo, las ha abonado.

"Es imposible falsear datos"

Por ello, Navarro sostiene que es "totalmente absurdo" afirmar, como hace EU-Podem, que se han abonado conceptos sin justificación o con ocultación de información al personal técnico municipal: "Carece del más mínimo rigor y fundamento. Tan absurdo como pensar que la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares haya falseado los datos, lo que es imposible".

La concejala niega que haya habido un desfase o un desvío de fondos públicos de 8.500 euros, cantidad total de la factura abonada a la Comisión de Fiestas por los actos que organizó en 2024.

Por ello, ha reprochado a EU-Podem su estrategia de acusaciones, con la que "creen que les reporta rédito político, pero estos circos no se traducen en más votos", al tiempo que ha lamentado que su intención sea "como llevarme a la plaza del pueblo para dilapidarme y quemarme en la hoguera, que es propio de otra época".

La edil no descarta presentar acciones legales cuando "esto pase" contra quienes "han mancillado" su nombre porque "no todo vale en política"

Navarro ha recordado que las fiestas de la Virgen del Carmen de este año han sido "un éxito" de organización y participación, además de haberse desarrollado con un coste menor para las arcas municipales respecto a años anteriores, a pesar de no haber colaborado en ellas la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares.

Este dato, incide, muestra la "falta de fundamento" de las acusaciones de EU-Podem y son, añade, un "claro ejemplo de manipulación informativa, destinada únicamente a cuestionar" el correcto funcionamiento de los servicios municipales y de la Concejalía," con los perjuicios que todo ello está generando".

Ha asegurado estar tranquila con su desempeño al frente de la Concejalía y cree que todo es fruto de una especie de persecución. "Sé que no he hecho nada malo, sé que no he robado y no he engañado a nadie, sé que es una fijación especial de Estrella de los Mares hacia mi persona", que desde este año no participa en la organización de los festejos.

"No todo vale"

No obstante, considera que se ha puesto en duda su honorabilidad y la de su familia y no descarta presentar acciones legales cuando "esto pase" contra quienes "han mancillado" su nombre, incluidos portavoces de partidos políticos, porque "no todo vale en política". Ha sido el único momento de su intervención en el que se le ha quebrado la voz y se ha mostrado emocionada, teniendo que parar durante unos segundos.

Sobre la denuncia de EU-Podem ante la Fiscalía Provincial por los posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos, Navarro ha indicado que, si llega el caso, aportará toda la documentación, así como que se solicite que preste declaración el presidente en 2024 de la comisión de fiestas Estrella de los Mares, "con exigencia de que aporte la supuesta grabación íntegra a la que hace referencia EU-Podem en su campaña de desprestigio".

La edil ha finalizado recalcando que no va a hacer más declaraciones sobre el tema hasta que, si llega el caso, la Fiscalía la cita a declarar "y ahí se pondrá a cada uno en su lugar. Tiempo al tiempo".

El PSOE, por su parte, ha reprochado que haya tenido que pasar un mes para escuchar las explicaciones de la concejala, pero cree que debe ser la Justicia la que dirima si las acusaciones son ciertas.

"Usted no dice que yo miento", le ha dicho el portavoz de EU-Podem a la edil

Vox ha lamentado el daño para la imagen y el honor de la edil si finalmente se archiva la causa y ha cargado con dureza contra la moción "populista" de EU-Podem, que solo pretende "presionar" a Navarro y poner en su contra a la opinión pública.

Compromís ha indicado que no tiene pruebas para afirmar que hubo algún delito o actuación irregular, por lo que no puede pedir una dimisión "basándose sólo en sospechas o informaciones todavía pendientes de contrastar", por lo que ha pedido esperar a que actúe la Justicia.

Prudencia

Per El Campello, ha afirmado que el silencio de la edil ha generado "incertidumbre", pero se ha alineado con los otros partidos y ha pedido prudencia hasta que resuelva la Justicia.

El edil no adscrito Vicent Vaello ha recalcado que no prejuzgan "a nadie" y que cada grupo asumirá su responsabilidad, pero ha pedido que, en un ejercicio de transparencia, se haga público todo el expediente.

Por último, el portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha inquirido directamente a la edil que afirmase que no dijo la frase de "si me pones balones de playa y después esta tía baja y no ve balones, ya la hemos cagado".

"Usted no dice que yo miento", ha recalcado Pardo, que ha añadido que es "inaceptable" mantenerla en el cargo porque "mancha" el Ayuntamiento campellero.