El homenaje de Xixona a los voluntarios y colectivos que ayudaron durante la dana

Xixona ha recordado a las víctimas de la dana mortal de la provincia de Valencia con dos actos conmemorativos que han reunido a vecinos, voluntarios y representantes de empresas y organizaciones locales.

En el transcurso de un acto celebrado la tarde del miércoles en el Cine de Dalt se han entregado más de 140 placas de reconocimiento a las personas, comercios y entidades que participaron en las labores de ayuda tras el temporal.

"En total fueron más de 180 los voluntarios implicados, aunque algunos no han podido asistir o no se ha logrado localizarlos", informa la concejala de Juventud, Ainhoa López.

Entre los homenajeados se encuentran vecinos que se desplazaron en alguno de los cuatro autobuses fletados por el Ayuntamiento. Los dos primeros se dirigieron a Algemesí, el tercero a Benetússer y el cuarto a Paiporta, municipios especialmente castigados por las inundaciones.

Donaciones

También se ha reconocido la labor de los voluntarios que acudieron con sus propios vehículos para transportar materiales o prestar ayuda sobre el terreno, así como a los comercios locales que colaboraron en la recogida de productos o realizaron donaciones.

La alcaldesa, en un momento del acto / INFORMACIÓN

En este grupo se incluyen el Consejo Regulador de la IGP Jijona y Turrón de Alicante, en representación de las empresas que enviaron turrón a las zonas afectadas, y la empresa XElio, responsable de la planta fotovoltaica ubicada en el municipio, que se volcó con las labores de limpieza a través de la donación de maquinaria.

El IES Xixona ha recibido un reconocimiento especial por su destacada implicación solidaria. El centro organizó diversas actividades para recaudar fondos y los alumnos de tercero de la ESO escribieron el cuento solidario, "Si el riu parlara", con el que lograron recaudar más de 8.000 euros que han sido donados a un instituto valenciano afectado por la dana.

Juguetes

Durante el acto, también han sido distinguidos agentes de la Policía Local que participaron en las labores de ayuda durante su tiempo libre y los jóvenes que colaboraron en la PapaNoelada, revisando y envolviendo los juguetes destinados a las familias damnificadas.

Previamente, a las 12 del mediodía se celebró una concentración en la puerta del Ayuntamiento, donde se guardaron cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas.

Minutos de silecio a las puertas de la casa consistorial / INFORMACIÓN

La alcaldesa, Isabel López Galera, ha querido agradecer la solidaridad y la generosidad de todo el pueblo de Xixona, que respondió sin dudar: Fue increíble ver cómo, en cuestión de horas, vecinos, empresas, asociaciones y hasta policías locales fuera de servicio se pusieron a disposición del Ayuntamiento para ayudar en lo que hiciera falta y donde hiciera falta".

López Galera ha añadido que "mientras algunos responsables políticos no estuvieron a la altura ese día, y continúan sin estarlo 365 días después, la ciudadanía sí lo estuvo, y lo hizo con una fortaleza y generosidad ejemplares".

Por ello, como alcaldesa y como xixonenca, "no puedo sentirme más orgullosa de un pueblo que siempre responde, que siempre está cuando se le necesita", ha asegurado.