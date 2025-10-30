Las dos mociones de la "doble V" que ha perdido el PP de El Campello, ni Vox le ha secundado

Dos de dos. Los exconcejales socialistas y ediles no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal han conseguido que salgan adelante las dos mociones que han llevado al pleno de El Campello celebrado este jueves. Y ello pese a que el gobierno local del PP estaba en contra.

La primera es la petición de crear la figura del arqueólogo/a municipal e incluir la plaza en la relación de puestos de trabajo (RPT), con adscripción al área de Cultura y coordinación con Urbanismo.

La propuesta añade constituir el Servicio Municipal de Arqueología de El Campello (SMAEC), solicitando a la Generalitat su reconocimiento oficial y encargar a ese organismo la actualización y mantenimiento del Catálogo Municipal de Protecciones y la delimitación de Áreas de Vigilancia Arqueológica (AVA), en coordinación con el Servicio Territorial de Cultura.

La moción aprobada plantea dotar de los medios técnicos necesarios (software, SIG, equipos, formación) y establecer un protocolo interno de tramitación de licencias y gestión de hallazgos casuales, en colaboración con los departamentos de Urbanismo y Policía Local.

Eso implicaría incluir la partida presupuestaria necesaria en el presupuesto 2026 e impulsar la concurrencia a subvenciones de la Generalitat, Diputación, Ministerio de Cultura y programas europeos para la protección y puesta en valor del patrimonio.

Torre de Reixes o el Camí Reial

La moción incluye priorizar las actuaciones urgentes sobre bienes en riesgo, especialmente la Torre de Reixes, Aigües Baixes, el Camí Reial, el Convent Mercedari y el eje patrimonial.

La propuesta de los ediles no adscritos ha salido adelante con los apoyos de Vox, Per El Campello, Compromís y EU-Unides Podem, la abstención del PSOE y el rechazo del PP.

La segunda moción aprobada ha sido la de elaborar y ejecutar un proyecto para hacer accesible el edificio que alberga la Biblioteca Municipal Rafael Altamira, situada en la plaza Canalejas.

La propuesta pedía la adecuación del acceso principal del edificio, eliminar el escalón existente previo a la rampa principal, ajustando el pavimento hasta alcanzar cota cero, reconfigurar la rampa existente, sustituir o reconfigurar las puertas de acceso general del edificio y de la Sala Ramón Llull para garantizar apertura accesible, maniobrabilidad suficiente y seguridad de uso.

También se ha aprobado adaptar el interior de la Sala Ramón Llull, reservar y señalizar espacios integrados para personas usuarias de silla de ruedas con visibilidad adecuada y sin segregación, asegurar itinerario accesible continuo y seguro desde la entrada hasta la mesa de presidencia y el atril, revisando y adecuando la rampa existente al escenario.

Barandilla

El acuerdo incluye garantizar que la rampa disponga de pendiente y anchura conforme a las normativas de accesibilidad, con barandilla o pasamanos lateral continuo, superficie antideslizante, y radio de giro suficiente en los cambios de dirección, especialmente para sillas eléctricas o de gran formato.

También se ha aprobado adaptar atril o mesa de intervención con altura regulable y sistemas de apoyo a la comunicación, así como Instalar un bucle de inducción magnética conforme a la normativa o sistema equivalente, con señalización visible.

Edificio que alberga la biblioteca / INFORMACIÓN

Finalmente, se ha aprobado incorporar sistemas alternativos de apoyo cuando las condiciones de uso lo requieran, instalar señalética accesible con contraste cromático, tipografía de lectura fácil y pictogramas normalizados y garantizar la existencia de al menos un aseo accesible en la misma planta y en todo itinerario accesible.

Además, revisar y actualizar la información sobre accesibilidad en las webs municipales y turísticas, redactar un proyecto técnico que incluya memoria, planos, cronograma y presupuesto, ejecutar las actuaciones con carácter prioritario dentro del presente ejercicio presupuestario, incorporando, si procede, créditos adicionales o subvenciones autonómicas y adoptar medidas provisionales inmediatas, incluyendo la revisión y ajuste del biselado exterior del acceso principal, extendiéndolo hasta nivel de calle y con material antideslizante para evitar riesgos en pavimentos de mármol.

Ha tenido luz verde con los votos a favor de los dos concejales no adscritos, el PSOE, Vox, Compromís, Per El Campello y EU-Podem y el posicionamiento en contra del PP.