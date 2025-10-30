El PP de El Campello introduce cambios en el tasazo de la basura... diez meses después
El pleno aprueba la bonificación de un 50% del recibo a personas o familias en riesgo de exclusión social
El gobierno local del PP de El Campello ha llevado al pleno de este jueves una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, conocida como el tasazo.
Hace diez meses, el PP aprobó la ordenanza, que implica que desde este 2025 el recibo experimenta un incremento descomunal. El recibo que pagan actualmente los vecinos es de 60 euros, una cantidad fija por unidad de vivienda y locales.
La tasa varía según la zona en la que viva cada vecino y se determina en función de la naturaleza del inmueble y su uso, así como criterios técnicos y estadísticos teniendo en cuenta el número de viviendas, empadronados, número de recibos de basura, superficie construida y valor catastral de la zona en la que se encuentre el inmueble, según consta en la propuesta.
Zonificación
De este modo, se ha dividido El Campello en 14 áreas, en las que el recibo va desde los 60,85 euros en Bonny, esto es, una residual subida de 85 céntimos, a los 143,95 euros en el casco urbano, es decir, un incremento de 83,95 euros.
Pues bien, el PP ha llevado al pleno que se pueda aplicar una bonificación del 50% del recibo a personas o familias en riesgo de exclusión social, medida que la oposición de izquierdas ha recordado que los populares pudieron haber introducido hace diez meses.
La propuesta ha salido adelante con los votos del PP, Vox, PSOE, Compromís y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal y las abstenciones de Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem.
Recursos
La bonificación será definitiva una vez se resuelvan las posibles reclamaciones o sugerencias que se puedan presentar durante los próximos 30 días hábiles tras publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El objetivo de esta modificación es el establecimiento de una bonificación para personas y unidades familiares que se encuentren en riesgo de exclusión social, que tendrán que cumplir unos requisitos, como que el solicitante sea propietario de un único inmueble destinado a uso residencial y con código de uso catastral.
Las leyes establecen que el establecimiento de bonificaciones como ésta debe ser para supuestos concretos, objetivos, motivados y limitados.
Prórrogada sobre la bocina la suspensión de informes para viviendas turísticas
El pleno ha aprobado también prorrogar por un año la suspensión de la tramitación y emisión de informes municipales de compatibilidad urbanística para las viviendas de uso turístico hasta la entrada en vigor de la ordenanza de edificación.
El acuerdo se ha adoptado con los votos de todos los partidos políticos con representación municipal y los dos concejales no adscritos.
La prórroga afecta a los siguientes casos: edificios en altura de viviendas colectivas, incluidos los locales comerciales ubicados en los mismos, y edificaciones de viviendas unifamiliares y en hilera tipo bungalow, siempre que dispongan de zonas comunes o exista división horizontal.
Quedan excluidas de la suspensión las edificaciones de viviendas unifamiliares y en hilera tipo bungalow, siempre que, en ambos casos, no dispongan de zonas comunes y no exista división horizontal. El ámbito de aplicación será todo el suelo urbano cuyo uso dominante sea residencial.
La suspensión acordada se extenderá las solicitudes de informe de compatibilidad que se presenten a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo en el correspondiente diario oficial. La suspensión vigente finalizaba el 7 de noviembre.
