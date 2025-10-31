Se dedica a quemar contenedores por la noche en El Campello y acaba en el cuartel
La Guardia Civil identifica a un joven de madrugada por la calle
El Campello no escapa al vandalismo de la quema intencionada de contenedores de basura y de reciclaje. En la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles, las fuerzas de seguridad y los bomberos tuvieron que actuar hasta en dos focos: las avenidas de Jijona y Els Furs.
La Policía Local recibió el aviso alrededor de las 22:45 horas, cuando un vecino alertó que salía humo de un contenedor de papel.
Los integrantes de la patrulla que se desplazó a la avenida de Jijona intentaron sofocar el fuego con sus extintores, pero las llamas eran demasiado potentes, y finalmente fueron los bomberos quienes sofocaron el incendio.
Poco después, otro fuego afectó a contenedores de la avenida Els Furs, justo frente al instituto Clot de L’Illot.
Alertadas las fuerzas de seguridad, ya de madrugada, sobre las 4 de la mañana, fue una patrulla de la Guardia Civil la que avistó a un joven que coincidía con la descripción facilitada por los vecinos.
El alto
Los agentes le dieron el alto y él asumió que había sido el causante de los incendios, por lo que fue trasladado al cuartel de la Guarda Civil para tomarle declaración.
Pocas horas después, la concesionaria del servicio de limpieza viaria, FCC, despejó la zona de restos calcinados y repuso los contenedores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- La seria advertencia del SEPE a los desempleados: estar apuntado en el paro no sólo sirve para cobrar la prestación
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros