Se dedica a quemar contenedores por la noche en El Campello y acaba en el cuartel

La Guardia Civil identifica a un joven de madrugada por la calle

Contenedores calcinados en El Campello / INFORMACIÓN

L. Gil López

El Campello no escapa al vandalismo de la quema intencionada de contenedores de basura y de reciclaje. En la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles, las fuerzas de seguridad y los bomberos tuvieron que actuar hasta en dos focos: las avenidas de Jijona y Els Furs.

La Policía Local recibió el aviso alrededor de las 22:45 horas, cuando un vecino alertó que salía humo de un contenedor de papel.

Los integrantes de la patrulla que se desplazó a la avenida de Jijona intentaron sofocar el fuego con sus extintores, pero las llamas eran demasiado potentes, y finalmente fueron los bomberos quienes sofocaron el incendio.

Poco después, otro fuego afectó a contenedores de la avenida Els Furs, justo frente al instituto Clot de L’Illot.

Contenedores repuestos en El Campello

Contenedores repuestos en El Campello / INFORMACIÓN

Alertadas las fuerzas de seguridad, ya de madrugada, sobre las 4 de la mañana, fue una patrulla de la Guardia Civil la que avistó a un joven que coincidía con la descripción facilitada por los vecinos.

El alto

Los agentes le dieron el alto y él asumió que había sido el causante de los incendios, por lo que fue trasladado al cuartel de la Guarda Civil para tomarle declaración.

Pocas horas después, la concesionaria del servicio de limpieza viaria, FCC, despejó la zona de restos calcinados y repuso los contenedores.

