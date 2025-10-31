Ya hay fecha para la reforma de 23 parques de juegos infantiles de El Campello
Las obras tienen un coste de unos 900.000 euros
Ya hay fecha para la reforma, modernización o mejora de 23 parques de juegos infantiles de El Campello, una actuación largamente esperada en el municipio y que tiene una inversión de cerca de 900.000 euros.
El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha presidido esta misma semana una reunión de coordinación en la que han participado técnicos de su departamento y representantes de la dirección facultativa (contratada a la empresa Ingemed), y la firma adjudicataria: Imesapi.
Los trabajos durarán seis meses y la mercantil lo tiene todo dispuesto ya, de manera que la fecha para arrancar las obras es el lunes 10 de noviembre.
Las zonas infantiles que se rehabilitarán abarcan todo el municipio y, de acuerdo al calendario de trabajo previsto, se irá comunicando a la población qué parque se verá afectado.
Plan de inversiones
Las obras, incluidas en el ambicioso plan de inversiones, comenzarán con la firma del acta de inicio de trabajos por parte del alcalde, Juanjo Berenguer. Los primeros parques en ser intervenidos serán el situado en la calle Vent de Ponent (en casco urbano), y Plaza Hisenda d'en Terol, junto al colegio Fabraquer, en Muchavista.
En semanas sucesivas les tocará a otros 21 espacios de las tres grandes áreas urbanas del municipio: Muchavista, Casco Urbano y Zona Norte.
