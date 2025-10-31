La Policía Local de Sant Joan consigue una reivindicación histórica: "Se hace justicia"

La Policía Local de Sant Joan d'Alacant ha conseguido una reivindicación histórica que le equipara al fin a la de otros municipios de la provincia: va a cobrar el complemento de nocturnidad.

El pleno ha aprobado este viernes por unanimidad de los partidos de la corporación -PP, PSOE, Vox y Compromís- el pago del complemento específico para los agentes.

El concejal del área, Nicolás López, ha explicado que se trataba de un compromiso para dotar a los agentes de "las mejores condiciones posibles" y que se ha materializado tras largas negociaciones.

"El municipio crece deprisa y la respuesta debe ser mayor y más efectiva, para ello necesitamos más policías y que realicen su trabajo en las mejores condiciones laborales", ha indicado.

Al pago de la nocturnidad se une que en abril se aprobó la renovación del protocolo de servicios de la policía local y desde verano disfrutan de vacaciones por exceso de horas de la jornada laboral.

Y es que hasta entonces los agentes venían acumulando en el tiempo los excesos sin posibilidad de compensación con días libres o remuneración, hasta que finalmente los perdían.

Mejores condiciones

"Son tres hitos que ponen de manifiesto el compromiso del gobierno local en seguridad ciudadana, dotando a la policía de mejores condiciones posibles", ha incidido el edil de policía.

Por su parte, el alcalde ha añadido que se trata de un reconocimiento "mas que justo" a labor de los agentes, "que tienen derecho a cobrar nocturnidad y lo hemos solucionado".

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el mayoritario, ha asegurado a INFORMACIÓN que "se hace justicia" con la aprobación del pago del complemento de nocturnidad. "Es un día grande", ha resaltado el delegado del sindicato Miguel Berenguer.

El SEP ha agradecido el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno del PP, ya que "faltaba determinación" por sacar adelante este complemento, que supone unos 58.000 euros anuales.

Otro plan parcial

El pleno también ha aprobado de forma definitiva el plan parcial del proyecto de urbanización del sector 10.3 Cotella, tras el periodo de alegaciones. Al tratarse de un plan de ordenamiento pormenorizado, no necesita el refrendo de la conselleria.

Se trata de una zona muy pequeña de Sant Joan, de dos calles y 62.000 metros cuadrados y que limita con L'Alqueria y con el futuro desarrollo de Princesa y Santa Rosa. De ese terreno, unos 20.000 metros serán zona verde y parcelas dotacionales y el resto es residencial múltiple y terciario.

El edil de Urbanismo, David Aracil, ha indicado que se reserva el 30% para vivienda protegida, que serán de seis alturas las más cercanas a L'Alqueria y de dos alturas las que se aproximan a Santa Rosa.

Más modificaciones de crédito

El PP también ha sacado adelante, con la abstención de la oposición, modificaciones de crédito con cargo al remanente y reconocimiento extrajudicial de créditos. Pero tanto PSOE como Vox y Compromís han afeado que el gobierno local vuelva a tirar de esta figura.

"Nos presentan 24 horas antes este punto y así es dificil hacer una fiscalización, no queremos hacer una guerra, pero sí advertimos que no consnetiremos que pase siempre, algo tiene que cambiar para que tengamos tiempo de estudiar los puntos", ha asegurado el portavoz de Compromís, joan Ramon Gomis.

El PSOE, por su parte, ha sido claro. "Vamos a favorecer que se paguen las facturas, pero si no hay un presupuesto aprobado antes de enero de 2026 votaremos en contra de todas las demás", ha expuesto la portavoz, Esther Donate.