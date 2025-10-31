San Vicente recupera once años después la semana de la salud: de la escuela de felicidad a la magia y motivación

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha anunciado la celebración a partir de la próxima semana de una nueva edición de la semana de la salud, que llevaba sin realizarse desde 2014.

La iniciativa de la concejalía de Sanidad, con el respaldo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, se llevará a cabo entre los días 6 y 15 de noviembre con el objetivo de difundir hábitos encaminados a la prevención y la salud cardiosaludable y emocional entre públicos de todas las edades, con especial énfasis en los jóvenes de 15 a 20 años y los mayores.

El alcalde, Pachi Pascual, ha explicado que la convocatoria da continuidad al anterior ciclo Veïns y salut, que "tan buena aceptación ha tenido a lo largo de muchos años y es una lástima que en las dos anteriores legislaturas se eliminara, pero ahora volvemos con el objetivo de promover un estilo de vida saludable".

El alcalde y la concejal de Sanidad, Mercedes Torregrosa, han agradecido la colaboración del CEU Universidad Cardenal Herrera y el apoyo de la concejalía de Mayor en estas cinco jornadas con actividades abiertas y gratuitas.

Concienciación

Torregrosa ha manifestado que retomar esta iniciativa "nos permitirá trabajar en prácticas sanas y concienciarnos para que afrontemos el día a día con alegría y con salud".

La concejal ha señalado que, a lo largo de la semana, se tratarán aspectos con una alta demanda de la mano de conferenciantes como Fabián Villena, que el día 10 de noviembre ofrecerá el espectáculo "Positivamente", de magia y motivación, acompañado del mentalista Toni Bright.

Otras actividades destacadas son la Escuela de la Felicidad, que se ofrecerá el 12 de noviembre por la mañana en el Auditorio municipal y, para concluir, el día 15 un taller informativo sobre los cribados a cargo de la Escuela de Enfermería del CEU Cardenal Herrera de Elche.

Por parte de esta universidad, la vicedecana de Enfermería, Nancy Vicente, acompañada del profesor José Luis del Amo, ha confirmado la participación en las actividades de educación, promoción y prevención impulsadas desde el Ayuntamiento de San Vicente y ha valorado el esfuerzo de las administraciones "para conseguir desarrollar niños sanos para que luego sean adultos sanos".

Técnicas de reanimación

Vicente ha animado a la población a participar porque "cada uno de los puntos que se van a tratar son fundamentales para nuestro día a día". Entre ellos, con la participación del alumnado de enfermería, se dará a la población nociones de primeros auxilios, cómo realizar una técnica de reanimación o utilizar un desfibrilador "para que vean la importancia de saber actuar en un momento de emergencia".

Villena, por su parte, ha explicado que la Escuela de la Felicidad está orientada a adolescentes de secundaria y bachiller para mostrarles habilidades sociales básicas o el aprendizaje de algunas herramientas de inteligencia emocional.

También se pretende hacerles reflexionar sobre temas como la relación entre la felicidad y el éxito, todo ello a través de formatos que capten la atención de los jóvenes. Por otro lado, la propuesta "Positivamente" está más dirigida a personas de todas las edades.