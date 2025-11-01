Así celebra El Campello su Halloween particular: entre música en directo y gastronomía

El Campello volvió a demostrar este sábado su carácter abierto y festivo con un lleno absoluto en la segunda jornada de la Streetfood Market, la propuesta organizada por la concejalía de Fiestas y Tradiciones, que dirige Marisa Navarro, con motivo de la celebración de Halloween. El municipio se convirtió en punto de encuentro para vecinos y visitantes llegados de toda la provincia, especialmente de Alicante capital, atraídos por el ambiente, la música y la oferta gastronómica.

El Parque Central fue el epicentro de la jornada, donde se combinaron actividades infantiles, espectáculos de magia, talleres, juegos y una variada oferta culinaria con una decena de foodtrucks. A mediodía, los pequeños cedieron el protagonismo al grupo The Liverpool Band, veterana formación alicantina con más de 25 años de trayectoria, que ofreció un concierto ante un público entregado que llenó el recinto “hasta la bandera”.

La fiesta continuará el sábado por la noche con la sesión de un DJ a las 19 horas y con la actuación, como broche, del mítico Alejo Stivel, voz de Tequila, a las 21.30 horas. Para la jornada del domingo, 2 de noviembre, será el turno de los más pequeños, con el espectáculo del payaso Edy (12.30 horas) y el directo de Antílopez (13.30 horas), que llega a El Campello dentro de su última gira conjunta. Además, todas las actividades tienen entrada gratuita hasta completar aforo.

Gran ambiente para celebrar un fin de semana de Halloween en El Campello / INFORMACIÓN

Gran ambiente de viernes noche

El barrio Trinidad de El Campello vivió una de sus noches más animadas con la tradicional fiesta de Halloween organizada por los vecinos de la calle Montcabrer y sus alrededores. La cita, que contó con la colaboración del Ayuntamiento, congregó a cientos de personas, en su mayoría niños y niñas disfrazados, dispuestos a disfrutar del ya famoso “túnel del terror”. Las largas colas para acceder al recorrido y el ambiente familiar marcaron una tarde repleta de sustos, diversión y muchas golosinas para los más pequeños.

Además, fue la primera jornada del Streetfood Market en el Parque Central, donde dráculas, hombres lobo y payasos diabólicos aprovecharon para comer en la variada oferta culinaria habilitada en el recinto. También se contó con un mercado vintage y una feria donde, además de los foodtrucks, hubo juegos y talleres infantiles. Para amenizar la tarde, se contó con la actuación del mago Kachinocheve. Ya por la noche, a las 21 horas, el grupo Días de radio hizo acto de presencia con la mejor música de versiones pop-rock español para animar la velada.