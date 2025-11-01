Las monjas cierran el asilo de Xixona tras 108 años y... ¿a quién se lo han alquilado?

"No queremos que las monjas se marchen", clamaban cientos de vecinos en junio a las puertas del asilo de Xixona. Pero finalmente lo han hecho.

La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietaria de la residencia desde hace 108 años, ha cerrado las instalaciones y ha trasladado a los usuarios, unos 70, a otras sedes que tiene repartidas por la provincia, como en Alcoy, Monóvar o Villena.

Las monjas comunicaron en mayo a los afectados y familiares la decisión de bajar la persiana, pero tras la presión del Ayuntamiento y vecinos, con una concentración incluida, trasladaron que estaban haciendo gestiones para que siguiera abierto.

Pero no ha sido así: el cierre tuvo lugar hace unas semanas y la Congregación ha alquilado el edificio a "una entidad", ha explicado a INFORMACIÓN una representante de la casa madre religiosa, situada en València.

Unos doscientos vecinos de Xixona se congregan en el asilo para pedir a las religiosas que continúen en el pueblo / Rafa Arjones

Las monjas no han concretado por cuánto tiempo han alquilado el inmueble -"no me acuerdo"- ni por qué cantidad -"no se lo puedo decir"-.

La entidad no es otra que la empresa Costablanca Explore Hostel Sports & Events , con sede en Guardamar del Segura y especialista en grupos escolares, excursiones de fin de curso o viajes grupales, según recoge su página web.

Recibo del agua

El Ayuntamiento de Xixona ha mantenido una estrecha colaboración y apoyo durante años con el asilo, asumiendo el pago de todo el consumo de agua, que son unos 20.000 euros anuales, y dejándole exento del pago del IBI.

Ahora, tras tener conocimiento de la iniciativa de la Congregación, ha decidido cortar el agua. "No tenía sentido seguir pagando", ha indicado la alcaldesa, Isabel López.

Con la clasificación del suelo, solo puede ser residencia de ancianos y este Ayuntamiento tiene claro que solo se destinará a ese uso Isabel López — Alcaldesa de Xixona

La instalación tiene dos contadores, uno para el edificio y otro para el jardín, y este último sí que se ha dejado abierto.

La regidora ha mantenido conversaciones con la madre provincial en las últimas semanas y siempre le ha trasladado que "se reabra" el asilo.

De hecho, dado que el arrendatario es una empresa no relacionada ni especializada en la gestión de residencias, se ha mostrado tajante: "Con la clasificación del suelo, solo puede ser residencia de ancianos y este Ayuntamiento tiene claro que solo se destinará a ese uso".

El silencio

López ha lamentado que las monjas tampoco han llegado a contestar nunca a la declaración institucional aprobada en un pleno extraordinario por todos los partidos y de las que se les hizo entrega, en la que se dejaba constancia del apoyo a la labor que realizan y solicitaba que no se marchasen.

La Corporación xixonenca, en el texto, se mostraba "muy agradecida" a la congregación religiosa por su labor durante estos 108 años, pero recordaba el porqué del asilo en la localidad turronera: se creó por voluntad de Vicente Cabrera, quien al morir en 1905 dejó estipulado en su testamento que todos sus bienes se invirtieran en la construcción y sostenimiento de un hospital-asilo.

El asilo, cerrado a cal y canto / L. Gil López

Para cumplir su voluntad, se creó un patronato, que eligió un terreno de propiedad municipal, dónde estaba antes el cementerio, y que consiguió que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se hiciera cargo de la gestión del asilo en 1907.

El gran problema que tiene ahora el Ayuntamiento es que, más de un siglo después, no hay constancia documental ni de que dicho patronato se constituyera ni de la cesión del suelo municipal.

No hay religiosas suficientes

La Congregación ha esgrimido siempre como motivo para cerrar el asilo la falta de monjas suficientes para "llevar adelante la misión" en varias de las residencias.

Además, el inmueble "no cumple" la normativa actual que marca la Conselleria de Servicios Sociales para este tipo de instalaciones, como por ejemplo en lo que se refiere a las medidas de los pasillos y las habitaciones, y adaptarlo supone un desembolso económico que no estaban por la labor de asumir.

INFORMACIÓN ha preguntado a la empresa que ha alquilado el asilo a qué piensa destinar el edificio, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Así pues, de momento se cierra de la manera más triste uno de los emblemas de Xixona y los abrazos emocionados y los aplausos que vecinos y monjas se dieron aquel 3 de junio de 2025 parecen solo un sueño.