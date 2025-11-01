Tirar residuos en la calle en El Campello le ha salido caro: 700 euros

Cada vez son más los vecinos, y cada vez con más frecuencia, que colaboran con el Ayuntamiento ante situaciones incívicas que se producen en el municipio.

Hablamos de los vertidos de escombros, muebles y otros enseres y desperdicios en la vía pública, situaciones antes las que residentes están atentos.

Las constantes llamadas a la colaboración ciudadana lanzadas por el concejal de Mantenimiento, Rafa Galvañ, han surtido efecto.

Así, no pasa semana sin que la Policía Local reciba llamadas de denuncia aportando información vital para que el cuerpo de seguridad pueda identificar a los infractores, abrirles expediente y multarlos, explican fuentes municipales.

A pleno sol

En muchos casos, los vecinos aportan fotografías del momento exacto en que se produce el vertido, incluso a plena luz del día.

Esta misma semana, una vecina llamó a la Policía Local, a la que trasladó imágenes del momento en que una furgoneta, con remolque incluido, llegaba a unos contenedores de la zona de Muchavista.

El vehículo, con el remolque / INFORMACIÓN

Los ocupantes descendieron del vehículo, depositaron diversos muebles junto a los contenedores y llenaron a rebosar uno de ellos con otros residuos, según las mismas fuentes.

Cámaras de vigilancia

Con la información en su mano, la Jefatura de Policía se puso a trabajar y revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas por todo el término municipal.

Como se sabía también la hora exacta del vertido (16:02 minutos), identificar el vehículo y comprobar que llegó desde Alicante cargado y salió de El Campello vacío, requirió muy poco tiempo.

Tras comprobar que el depósito de enseres no había sido comunicado a la empresa encargada de recogerlos (FCC), la multa estaba ya cantada.

Sin autorización

El expediente de la infracción añade que el depósito se realizó mucho antes del horario permitido una vez solicitada autorización (a partir de las 20:00 horas).

Otra falta a sumar es el hecho de haber llenado un contenedor con cajoneras y otros enseres, y por si faltaba algo, se comprobó que el vehículo circulaba por el término municipal de El Campello sin disponer de la obligatoria ITV en vigor.

Total: 700 euros de multa. La "excursión" a El Campello les ha salido cara.