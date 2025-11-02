La tumba de Rafael Altamira centra las miradas en el cementerio de El Campello por Todos los Santos

La festividad de Todos los Santos, una jornada en la que miles de personas en toda España acudieron a los cementerios para rendir homenaje a sus familiares y amigos fallecidos. En El Campello, las escenas fueron similares a las vividas en otros municipios, aunque con un matiz especial: el interés que despertó el monumento funerario dedicado a Rafael Altamira y a su esposa, Pilar Redondo.

El panteón, construido por el Ayuntamiento, acoge desde febrero los restos mortales del ilustre humanista, jurista y literato alicantino, repatriados desde México tras un solemne acto presidido por el Rey Felipe VI. Este año fue, por tanto, el primero en que su tumba pudo visitarse en una fecha tan señalada.

Entre quienes se acercaron a rendir tributo destacaron descendientes del matrimonio residentes en El Campello, así como la catedrática de la Universidad de Alicante Eva Valero, estrecha colaboradora del Ayuntamiento en la programación del Año Altamira. Todos realizaron una emotiva ofrenda floral en memoria del insigne campellero.

Sin embargo, una de las visitas más destacadas fue la de un grupo de jóvenes del instituto Graafschap College, de la localidad de Doetinchem, al este de los Países Bajos. Los alumnos, que se encuentran en El Campello dentro de un programa Erasmus de intercambio cultural, aprovecharon la jornada para conocer la figura y el legado de Altamira.

La estancia está coordinada por Laura Westers, mediadora cultural muy implicada en la organización de este tipo de experiencias. "Hemos visitado el cementerio de El Campello para que los estudiantes conocieran esta hermosa tradición española de recordar a los seres queridos el Día de Todos los Santos. Se han sorprendido al ver tanta gente y tantas flores", explicó.

Westers añadió que también quisieron rendir homenaje a Rafael Altamira, "una figura de relevancia internacional", recordando que su ciudad, Doetinchem, se encuentra a apenas 146 kilómetros de La Haya, sede del Tribunal Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, instituciones que Altamira contribuyó a fundar junto con otros nueve juristas internacionales en 1920 -el conocido Comité de los Diez-, y de las que formó parte entre 1921 y 1940.