El misterio de la oficina de ayuda a las familias de El Campello

Hay una oficina de la maternidad en Alicante, fruto de las exigencias de Vox al Ayuntamiento gobernado por el PP; hay concejalías de Familia en Elche y Orihuela, dentro de los pactos de gobierno de los populares y la ultraderecha; y próximamente habrá en El Campello una oficina de ayuda y atención a las familias.

La portavoz adjunta de Vox, María Jesús Bernabeu, estaba explicando en el último pleno cuál era la posición del partido a la moción que había presentado Compromís para promover una reforma constitucional que garantice el derecho al aborto libre, pleno, público y universal.

Entonces, aseguró que la formación de ultraderecha defiende el progreso "como la ayuda a las madres gestantes y a la familia, nosotros abrazamos la vida" y, en ese momento, anunció que antes de que acabe el mandato, que será en mayo de 2027, El Campello "tendrá una oficina de ayuda y atención a las familias".

Balones fuera

La portavoz de Compromís, Laia García, en el turno de réplica, preguntó al PP si "sabía alguna cosa" de dicha oficina y si pensaba darle apoyo, a lo que el alcalde, Juanjo Berenguer, del PP, simplemente preguntó qué problema había en que haya una oficina de la familia.

El gobierno local no ha querido dar detalles de esta cuestión y ha remitido a INFORMACIÓN a Vox por ser quien sacó el tema a la luz pública.

El partido ultra, por su parte, ha explicado que van a presentar una moción para el próximo pleno referente a la creación de dicha oficina de apoyo a las familias. El portavoz de la formación en El Campello, José Manuel Grau, ha asegurado que se trata de dar "más eficacia a la labor que ya existe, de mejorar la relación entre departamentos".

Como en Alicante

En cualquier caso, ha marcado distancias sobre si es una propuesta similar a la que hay en Alicante, donde el gobierno de Luis Barcala ha creado una Oficina de la Maternidad, con un presupuesto de al menos 390.000 euros anuales para, entre otras cuestiones, "estimular los vínculos afectivos" entre hijos y progenitores o "facilitar la preparación para que madres y padres puedan desempeñar sus roles".

Así, Grau ha sido tajante: "No es una oficina como la de Alicante, no es de antiaborto, es para asesorar a las familias, que son el punto primigenio de la sociedad, en cuestiones relacionadas con los hijos y los problemas con los que se pueden encontrar".

Compromís, por su parte, no dispone de información concreta sobre la oficina de ayuda a la familia que anunció Vox, pero añade que "no podemos tolerar" que sea una similar a la de la capital.