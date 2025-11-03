El paso a nivel entre Alicante y Agost que desaparecerá... y el paso a nivel que aparecerá

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el procedimiento para expropiar los terrenos necesarios que permitirán la construcción de un paso superior que sustituirá el paso a nivel en el límite de los términos municipales de Alicante y Agost.

Estos trabajos, que ejecutará Adif y cuentan con una inversión de dos millones de euros (IVA incluido), se enmarcan en las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana y mejorarán la permeabilidad de la red ferroviaria y la movilidad en este sector de Alicante, incrementando las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para los tráficos ferroviario y rodado y para los peatones.

Las actuaciones proyectadas comprenden la supresión del paso a nivel, ubicado en el p.k. 440/484 de la línea ferroviaria convencional La Encina-Alacant Terminal, mediante la construcción de un nuevo vial a unos 20 metros de distancia, que contará con un paso superior formado por tres vanos para salvar la vía ferroviaria en servicio, y que tendrá dos luces de 14 metros y una de 18 metros. Este vial permitirá la continuación del Camino del Río Segura.

Tratándose de una estructura sobre una vía en servicio, se ha optado por una solución prefabricada, lo que favorece la reducción de los plazos de obra y minimiza los condicionantes sobre la explotación ferroviaria.

Protecciones antivandálicas

El nuevo paso elevado tendrá dos carriles de circulación de 3 metros y pasos laterales para peatones, además de contar con protecciones de seguridad y antivandálicas.

También se ejecutarán nuevos caminos de enlace entre la nueva estructura y los caminos existentes en la zona con el fin de dar continuidad a los mismos y dar acceso a las parcelas y fincas aledañas. Estos caminos presentan una sección compuesta de dos carriles de 2,5 m de anchura.

A la finalización de las obras, se prevé también la disposición de un cerramiento de carácter rural en la zona de actuación, que se incorpora como mejora de seguridad en la zona puntual de actuación, para evitar los denominados pasos viciosos.

Estas actuaciones incrementarán las condiciones de seguridad de las infraestructuras en estos municipios para el tráfico viario y ferroviario y para los peatones.

Ocupación

Esta resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de información pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2025.

Estos trabajos contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja para mejorar las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Alicante, entre las que se encuentran las obras para adaptar al ancho estándar el tramo La Encina-Alicante por 130 millones de euros.

En este contexto, recientemente el Gobierno de España ha autorizado destinar 20,4 millones de euros para el suministro de nuevos materiales.