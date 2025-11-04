Los contenedores que llegarán a Sant Joan (aunque no hay fecha): con cierre electrónico y tarjeta inteligente

Sant Joan d'Alacant tiene un servicio de limpieza viaria y recogida de basuras totalmente desfasado, con un contrato que es del año 2010 y que está caducado y prorrogado desde 2022.

El Ayuntamiento tiene pendiente de sacar a licitación el nuevo, pero mientras llega ese momento ha decidido mover ficha y va a destinar más de 860.000 euros para la mejora de la recogida y gestión de desechos, con materiales más modernos.

En concreto, para la adquisición de contenedores nuevos, cubos aireados, bolsas compostables, dispositivos electrónicos y software, así como el diseño, desarrollo y seguimiento de una campaña de información, difusión y sensibilización que impulse la implementación del nuevo sistema de recogida de biorresiduos.

El gobierno local ha sacado a licitación el contrato de suministros por 866.500 euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, según recoge la plataforma de contratación pública. El Ayuntamiento avanza así en su apuesta por reciclaje y la basura orgánica, ya que en la actualidad solo uno de cada tres contenedores son de orgánica.

Cubos y bolsas

El servicio se ha dividido en cinco lotes: contenedores de la vía pública y cubos grandes productores, cubos domésticos, bolsas compostables de uso doméstico, identificación de usuarios y software de gestión y campañas de información y difusión.

Los depósitos, de modelos de carga lateral y trasera, serán de capacidad desde 120 litros hasta de 1.800-2.400 litros. Los cubos domésticos, por su parte, podrán ser de 10 o de 40 litros y las bolsas compostables de 10 litros por bolsa en un rollo de 120 unidades.

El software de gestión y dispositivos de identificación de usuarios en los contenedores tendrá que permitir la apertura de la tapa únicamente por los usuarios que utilicen la tarjeta de identificación o aplicativo móvil y sean convenientemente identificados con permiso de apertura.

Asimismo, los dispositivos electrónicos a instalar en los contenedores equipados con cierre tienen que ser robustos y antivandálicos e incluir una pantalla retro iluminada de interfaz con el usuario, que tiene que dar la bienvenida como mínimo con dos idiomas (castellano y valenciano).

Por colores

Además, incluirá sistemas ópticos al menos de dos colores y auditivos para tener un feedback con el usuario para garantizar el diseño universal, así como un GPS para saber la ubicación real de los contenedores.

Por otra parte, se identificará a las personas mediante tarjetas magnéticas e inteligentes con parámetros cifrados y/o a través de una aplicación, que deberá ser efectiva al menos desde dos metros de distancia al contenedor, para que pueda ser utilizada en una isla de contenedores entera.

Incluirán también un sensor de temperatura para la detección de posibles incendios, cada uno de los cierres tendrá la capacidad de almacenar un mínimo de 2.000 acontecimientos y no se aceptarán equipos que requieran un esfuerzo del usuario del servicio para proceder al cierre de la tapa del contenedor.

Personalizadas

A esto se añadirá un lector/programador de tarjetas, debidamente equipado del software y hardware complementario necesarios para su correcto uso, que permita la programación de las tarjetas, que serán personalizadas para la apertura de contenedores y puntos verdes.

En cuanto a la campaña de información y difusión, se tratará de que los ciudadanos interioricen los problemas derivados de una mala gestión de los residuos y de promover la participación activa para mejorar en la separación selectiva de los residuos, fundamentalmente en la fracción orgánica.

En el pliego se recoge la "necesidad urgente" de adjudicar este contrato y el plazo para recibir ofertas finaliza el 14 de noviembre. Una vez elegida la empresa, tendrá un plazo de 90 días para implantar el nuevo sistema de recogida de biorresiduos en Sant Joan.