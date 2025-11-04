Mutxamel rechaza el proyecto del TRAM por Sant Joan y la playa: "Es un viaje eterno"

55 minutos de Mutxamel a Alicante en el supuesto de que haya TRAM o 45 minutos de Mutxamel a Alicante con el autobús actual. "No podemos tardar diez minutos más que en bus cuando estamos a 15 kilómetros", afirma el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer.

La Generalitat, como ha publicado INFORMACIÓN, anunció la semana pasada una inversión de 840 millones de euros para "modernizar y ampliar" la red de ferrocarriles en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

El regidor pide que se tenga en cuenta la posición geográfica del municipio y se contemple como alternativa el ramal desde Santa Faz hacia Mutxamel, en lugar de llegar hasta Nou Nazareth y la zona de playas y del golf.

"Queremos una solución al transporte y no que se convierta en un viaje eterno", explica García Berenguer, que recalca que no tiene "nada" en contra de que llegue el TRAM a las nuevas zonas de expansión de los municipios vecinos, pero "no beneficia a Mutxamel" el trazado propuesto por la conselleria.

Por ello, considera que se le tiene que dar una pensada y buscar otras opciones, como hizo en 2022 el propio Consistorio presentando alegaciones a la Conselleria de Movilidad para acortar tiempos en la futura conexión por TRAM con Alicante: "Hay que pisar el terreno y ver la realidad".

Líneas de bus

El alcalde del PP, además, considera que hasta que se materialice el TRAM a Mutxamel, la conselleria tiene que acometer mejoras en las líneas de autobús. Así, reclama que la línea 38 que va a la Universidad de Alicante pase por el casco urbano y no como ocurre ahora, que tiene parada en la carretera comarcal CV-821. "¿Quién va a ir hasta allí a coger el autobús? Se van en coche", lamenta.

El TRAM beneficia a las nuevas zonas de expansión de Sant Joan y Alicante, no a Mutxamel Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

También aboga porque el servicio de autocar a la playa no esté solo disponible en verano y se alargue desde Semana Santa hasta octubre, al menos los fines de semana. "Vertebrar también es esto", recalca.

El gobierno local mutxamelero, en este sentido, va a realizar un esfuerzo inversor en los presupuestos municipales para 2026 para las líneas municipales que van a Río Park o Bonalba para mejorar la frecuencia.

Al mismo tiempo, plantea la posibilidad de que haya transporte interurbano en las zonas de urbanización del Valle del Sol o el propio Río Park que cogen término municipal de Alicante.

Plan quinquenal

La Generalitat, como ha publicado INFORMACIÓN, anunció la semana pasada una inversión de 840 millones de euros para "modernizar y ampliar" la red de ferrocarriles en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

El llamado plan de actuaciones de Ferrocarrils 2026-2030 del Consell se estructura sobre seis ejes, pero en ninguno de ellos, en cualquier caso, hay rastro del TRAM a Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, una reivindicación que lleva años sobre la mesa, pero que no termina de concretarse.

La Plataforma Ciudadana por el TRAM Sant Joan Mutxamel ha expresado su "profunda decepción y preocupación" tras conocer la hoja de ruta que deja fuera a los dos municipios de la comarca.