La empresa reactiva diez años después el proyecto del polémico crematorio de Sant Joan

La empresa ASV retoma el proyecto del crematorio en Sant Joan d'Alacant. La Conselleria de Medio Ambiente ha concedido la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a la mercantil, que tiene el tanatorio en la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-.

Se trata del segundo intento que hace tras el de hace casi veinte años, en 2006, cuando se iniciaron los trámites para implantar el crematorio, que arrancó finalmente su actividad en verano de 2013 en medio de un fuerte rechazo vecinal.

El Ayuntamiento, en enero de 2015, aprobó el cierre, una medida que abrió el frente judicial, con una serie de demandas, recursos y peticiones de indemnización todavía pendientes.

Diez años después, en junio de este 2025, la dirección territorial de Alicante de la sección de Calidad Ambiental, organismo dependiente de la conselleria, recibió la solicitud de ASV de autorización administrativa de emisiones a la atmósfera.

Calidad Ambiental requirió en julio a la mercantil que completase y subsanase la documentación, lo que así hizo el 18 de agosto, modificando en el proyecto básico de emisiones la cota de emisión del foco canalizado prevista inicialmente.

La empresa sustituirá el horno antiguo por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos

Días después, el 29 de agosto, el ente territorial realizó un nuevo requerimiento para completar la información y documentación del expediente y la mercantil entregó todos los informes requeridos el 4 de septiembre.

Tras ello, Calidad Ambiental ha resuelto, con fecha 31 de octubre, estimar la solicitud presentada y, en consecuencia, otorgar la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a la mercantil ASV para la instalación de crematorio en Sant Joan, aunque con una serie de condiciones.

Cadáveres y restos

Según la documentación aportada, la empresa pretende sustituir el horno antiguo del crematorio por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos para la incineración de cadáveres humanos y restos de exhumación.

La conselleria, en la propuesta de autorización, incide en que las emisiones de la actividad no podrán superar los valores límite de emisión establecidos en el decreto 228/2018, del Consell, por el que se regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

ASV sabe que una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa no cabe Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

Asimismo, "se deben realizar controles" de las emisiones por una Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA) y, teniendo en cuenta que esta instalación se encuentra en las inmediaciones de un centro hospitalario, dependencias universitarias y asistenciales y que la distancia a las viviendas más cercanas es menor de 500 metros, "un control anual de dioxinas y furanos".

Las tomas de muestras y análisis se efectuarán "obligatoriamente" siguiendo los métodos establecidos en la normativa sectorial aplicable, o en su defecto, manteniendo el siguiente orden de prioridad: normas UNE-ENISO, UNE-EN, EN, UNE.

La altura de la chimenea, recalca la conselleria, "deberá ser suficiente para garantizar la correcta dispersión" en condiciones normales de operación. En el caso de que estructuras cercanas puedan provocar apantallamientos o dificulten la dispersión, "deberá aplicar las medidas correctoras necesarias para evitarlo", comunicándolo a la Dirección Territorial.

Contaminación atmosférica

ASV tendrá que realizar un autocontrol de los parámetros fundamentales que permitan comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de prevención y control de la contaminación atmosférica, con el fin de garantizar que se cumplen los valores límites de emisión.

La mercantil incide en que cumplirá "las condiciones que estipule la administración" para la apertura del crematorio

La instalación tambien debe contar con un registro continuo de los valores de oxígeno y de temperatura que no podrá ser solo gráfico y estará a disposición del organismo ambiental competente durante al menos cinco años.

La empresa, a preguntas de INFORMACIÓN, indica que ha recibido una "propuesta de autorización" de emisiones a la atmósfera y añade que, "en todo caso, cumpliremos las condiciones que estipule la administración" para la apertura del crematorio.

El Ayuntamiento de Sant Joan, por su parte, desde que tuvo conocimiento de la intención de la empresa de abrir el crematorio, se ha reunido con la Dirección Territorial de Medio Ambiente y tiene pendiente un encuentro en València con la Conselleria de Sanidad.

El alcalde, Santiago Román, asegura que ASV "sabe que una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa no cabe", puesto que la ubicación del edificio donde se pretende realizar la actividad se encuentra a pocos metros de distancia de centros afectados.

Así, enumera, entre otros, los siguientes:

a 50 metros de la Universidad Miguel Hernández

a 100 metros del Hospital de Sant Joan

a 100 metros de Mercadona

a 130 metros del Centro Doctor Esquerdo

a 180 metros del Complejo Residencial Pérez Mateos

a 190 metros de un parque público

a 200 metros del Instituto de Neurociencias

a 200 metros del edificio Severo Ochoa de la UMH

a 210 metros del Centro de Salud

a 210 metros del área deportiva de la UMH

a 220 metros del Instituto de la Familia Pedro Herrero

a 250 metros del colegio Lo Romero

a 270 metros de viviendas

a 300 metros de la Fundación Lukas

a 340 metros de APSA

Por ello, Román se muestra tajante: "Si la empresa sigue priorizando sus intereses mercantilistas a los intereses generales, se va a encontrar frente a todas estas instituciones y muchas más encabezadas por el Ayuntamiento, que ya está trabajando para impedir esta actividad".

El PSOE, por su parte, ha solicitado al alcalde, a través del grupo de portavoces, la convocatoria urgente de una reunión para acceder a toda la documentación e información técnica disponible sobre este expediente.

"Nos preocupa profundamente que esta instalación se pretenda ubicar de nuevo en pleno núcleo urbano, en una zona rodeada de viviendas, un hospital de referencia comarcal, una universidad, un colegio y un centro de salud mental. Esta proximidad ya planteó en su momento su paralización en términos de salud pública y de impacto ambiental", explica la líder socialista Esther Donate.

El emplazamiento es incompatible con los principios de seguridad ambiental y de calidad de vida Esther Donate — Portavoz del PSOE

El PSOE recuerda que la ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera y el decreto 430/2004 que regula las emisiones de instalaciones de incineración y coincineración establecen la necesidad de garantizar la máxima protección frente a emisiones contaminantes y de evitar que este tipo de instalaciones se sitúen en entornos densamente poblados o próximos a equipamientos sensibles.

"Inaceptable"

"Por ello, consideramos inaceptable que se pretenda autorizar un crematorio que resulta incompatible con garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas", afirma Donate, que deja claro que el posicionamiento es un "no" a la instalación.

El PSOE defiende un modelo de municipio sostenible, saludable y coherente y considera que el emplazamiento de un crematorio en esta zona es "incompatible con los principios de seguridad ambiental y de calidad de vida que deben guiar cualquier decisión administrativa".

Por su parte, la plataforma anticrematorio, que se creó hace más de quince años para combatir la apertura de la instalación, se ha movilizado de nuevo y abordará en una reunión la hoja de ruta.