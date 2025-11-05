No hay dos sin tres: la tercera obra de gran envergadura en el centro de San Vicente

Tercera obra de gran envergadura que va a acometer San Vicente del Raspeig en el centro, y las tres prácticamente al mismo tiempo. En este caso se trata de la remodelación de la calle Villafranqueza y su entorno, uno de los ejes más relevantes dentro de la trama urbana del municipio

Abarcará el tramo comprendido entre la calle Alicante y el Hort Lo Torrent, con una extensión aproximada de 550 metros lineales, y la mejora de espacios conexos situados en las calles Benlluire, Pelayo, Valencia, Zorrilla, San Juan y la intersección de la rotonda de la Donna Lluna.

En el proyecto se detalla que el principal objetivo es reordenar y unificar el espacio para consolidar un eje que conecte l’Hort Lo Torrent, la principal zona verde de la ciudad, con el núcleo central del municipio.

Para garantizar un desarrollo integral de la zona se abordan diferentes aspectos, entre ellos, la modernización de la urbanización con nuevos pavimentos, la renovación de infraestructuras o la optimización de servicios urbanos.

La remodelación incluye la ampliación de aceras y espacios verdes / INFORMACIÓN

Se actuará, además, en la mejora de las zonas verdes y en la accesibilidad y movilidad con la implementación de medidas para la ralentización del tráfico, especialmente en las áreas residenciales. La solución planteada contempla la reducción de la calzada a un único carril de circulación de entrada al municipio.

Sin barreras

Las áreas destinadas actualmente a aparcamiento y viales serán reconvertidas en espacios peatonales y zonas ajardinadas para promover un entorno más accesible. También se ampliarán las aceras para proporcionar un espacio inclusivo de tránsito cómodo y seguro, sin barreras arquitectónicas ni desniveles y obstáculos.

En cuanto a las zonas de descanso, se incorporará entre el nuevo mobiliario bancos ergonómicos y zonas de sombra. Pascual ha destacado, además, la adecuación de dos amplias áreas de juegos, una de mayor dimensión para los más pequeños y otra dirigida a niños de más edad.

Espacios de juegos y zonas verdes incluidos en el proyecto / INFORMACIÓN

Otro de los aspectos destacados de la remodelación de la calle Villafranqueza es la iluminación, que combina un diseño vanguardista y tecnología LED de alta eficiencia con un sistema que optimiza el gasto energético y ajusta la intensidad lumínica mediante la disminución del brillo durante las horas de menor tránsito.

Además de las luminarias funcionales, se ha incorporado luz ambiental en el mobiliario urbano para favorecer la actividad comercial y turística.

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la mercantil Mediterráneo de Obras y Asfaltos por un importe de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Los servicios técnicos municipales están actualmente revisando el plan de seguridad y salud.

Estética

El alcalde, Pachi Pascual, ha calificado la actuación de "crucial" para mejorar la conexión del parque Lo Torrent con el centro de la ciudad "a través de una gran plataforma única que facilitará la accesibilidad peatonal dotada de mejores servicios y equipaciones, más zonas verdes y de ocio y esparcimiento y una estética muy mejorada".

Por su cuantía, las obras de Villafranqueza encabezan las próximas inversiones previstas en el centro de la ciudad, junto con las del entorno de calle Mayor y Pintor Picasso, adjudicadas por 2,5 millones de euros y 630.0000 euros, respectivamente.

El primer edil ha destacado que en conjunto, se van a inyectar cerca de seis millones de euros "para la transformación del corazón de la ciudad en un espacio más amable, moderno y atractivo en el que el comercio y la hostelería tendrán también mayor protagonismo".

Pascual ha incidido en que estas intervenciones comenzarán a hacerse realidad a partir de este mes de noviembre, "lo que supone empezar a materializar un plan de transformación urbana del que también forman parte otras actuaciones que están ya ejecutándose o a punto de iniciarse".