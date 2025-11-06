El colorido mosaico que decorará la fachada de la Casa de Cultura de El Campello

El jurado del concurso público convocado por el Ayuntamiento de El Campello para elegir el diseño de la inmensa lona de la fachada de la Casa de Cultura, de 54 metros cuadrados, ha fallado a favor de la propuesta presentada por el artista Dafnis Casado, con residencia en Barcelona.

Según la explicación del ganador, la obra ganadora es un mosaico pictórico que combina arquitectura, naturaleza y símbolos del mar, "para celebrar la diversidad artística y comunitaria que representa la Casa de Cultura de El Campello".

La composición invita a interactuar, convirtiendo la fachada de la Casa de Cultura en un punto de encuentro abierto a la participación, el aprendizaje y la celebración de las artes.

Microperforación

Para evitar problemas con la estabilidad de la lona ante vientos fuertes, se ha decidido su fabricación con la técnica de la microperforación, que permite el paso del aire sin mayores problemas. Cuando finalice ese trabajo, la luna lucirá en la fachada de la Casa de Cultura hasta que se decida convocar nuevo concurso.

Miembros del jurado / INFORMACIÓN

El jurado estaba integrado por el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; por la concejala de Cultura, Dorian Gomis; los también representantes de la Corporación Yeray Hernández y María Jesús Bernabeu; la técnica municipal de Cultura, Mirian Gilabert; Javier García Fernández, diseñador y ganador del anterior concurso celebrado en el año 2022; Ignacio de Antonio Antón, investigador y docente de artes y diseño en el instituto Clot de L’Illot; y Carolina Fuentes Mascarell, técnica de Museos del Ayuntamiento de Alicante.

Las bases del concurso establecían una dotación económica para el ganador único de 3.000 euros y se anunciaba que serían desestimados aquellos trabajos que no respetaran los principios democráticos de convivencia y pluralidad, garantizando así la igualdad de todas las personas con independencia de su género, raza, lengua y orientación sexual. No ha sido el caso en ninguno de los 30 trabajos presentados al concurso.