El mensaje que lanzan los afectados por el crematorio de Sant Joan a la empresa y a los partidos

La plataforma anticrematorio en Sant Joan d'Alacant también se reactiva. El colectivo de afectados, formado entre otros por vecinos, representantes de la junta de personal del Hospital, de las familias del colegio Lo Romero y del instituto Lloixa o Ecologistas en Acción, retoma las movilizaciones.

Como ha publicado INFORMACIÓN, la Conselleria de Medio Ambiente ha concedido la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a la mercantil ASV, que tiene el tanatorio en la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-.

La plataforma ha abordado en una reunión la hoja de ruta tras conocer las intenciones de la mercantil y la decisión de la conselleria. Así, se mantiene "firme" en su rechazo a la ubicación del crematorio y lamenta la decisión de la empresa, "que actúa en régimen de monopolio y con un total desprecio a la ciudadanía" de Sant Joan, que, incide, "se ha posicionado en contra de la instalación de esta actividad calificada como peligrosa, nociva y contaminante de forma clara y reiterada".

ASV "desprecia todo lo que no sea su lucro personal", reprocha la plataforma

El colectivo, en un comunicado, recalca que no hay en la Comunidad Valenciana un caso igual de un crematorio tan cerca de zonas "tan sensibles" como enfermos del hospital y niños de colegios, pero ASV "desprecia todo lo que no sea su lucro personal".

Al margen del tema sanitario, inciden en que desde noviembre del año 2023, el Plan General de Ordenación Urbana impide la instalación de estas instalaciones en todo el término municipal.

La plataforma ha pedido una reunión con el alcalde, Santiago Román, y va a mantener contactos con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, esto es, PP, PSOE, Vox y Compromís, a los que lanza un mensaje: "Que todos se pongan a trabajar y de forma sincera, clara y sin ambages para evitar esta instalación en nuestro municipio".

Es un ataque directo a los vecinos y contrario al bienestar de los ciudadanos Gema Alemán — Portavoz de Vox

Por último, los diferentes colectivos de afectados que forman parte de la plataforma van a presentar alegaciones a la resolución de la conselleria.

PP y PSOE ya mostraron el miércoles su rechazo a la actividad del crematorio y este jueves se han pronunciado los otros dos partidos de la corporación local.

Vox considera un "ataque directo" a los vecinos y "contrario al bienestar" de los ciudadanos la reactivación del crematorio y recuerda que el emplazamiento en centro urbano residencial y al lado del Hospital para llevar a cabo esta iniciativa ya fue objeto de preocupación y movilizaciones masivas hace años.

"No entendemos que se esté actuando al margen de la voluntad de las personas, teniéndose que valorar y promover otra alternativa en su ubicación respetando el entorno urbano, sanitario y medioambiental, no poniendo en riesgo la salud", afirma la portavoz del partido ultra, Gema Alemán.

El crematorio pone en riesgo la viabilidad del clúster de la salud Joan Ramon Gomis — Portavoz de Compromís

Por su parte, Compromís está estudiando qué alegaciones presentar para impedir el nuevo intento de instalación del crematorio y ha cargado contra la empresa: "Mintió en el pasado sobre el nivel de emisiones, ¿qué garantía tenemos que no esté de nuevo mintiendo?".

Informes

El portavoz de la formación, Joan Ramon Gomis, sostiene que los informes sobre esta actividad a nivel internacional "son claros y contundentes: estamos ante una actividad con consecuencias peligrosas para la salud pública, si no se gestiona bien".

Para Gomis, el crematorio "pone en riesgo la viabilidad" del clúster de la salud, ya que tanto las empresas ya instaladas como las que puedan hacerlo en el futuro "peligran y, por tanto, también peligran los puestos de trabajo de estas empresas".

Compromís aboga por la coordinación de todos los afectados, puesto que Sant Joan "no puede permitirse el riesgo que supone un crematorio en un lugar tan sensible y crítico", y convocará una asamblea de militantes, simpatizantes y vecinos la próxima semana para proponer líneas de oposición al nuevo proyecto.

La empresa pretende sustituir el horno antiguo del crematorio por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos para la incineración de cadáveres humanos y restos de exhumación.

Emisiones

La conselleria, en la propuesta de autorización, incide en que las emisiones de la actividad no podrán superar los valores límite de emisión establecidos en el decreto 228/2018, del Consell, por el que se regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

La empresa indica que ha recibido una "propuesta de autorización" de emisiones a la atmósfera y añade que, "en todo caso, cumpliremos las condiciones que estipule la administración" para la apertura del crematorio.

El alcalde, Santiago Román, aseguró que ASV "sabe que una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa no cabe", puesto que la ubicación del edificio donde se pretende realizar la actividad se encuentra a pocos metros de distancia de centros afectados.

El crematorio se encuentra a 50 metros de la Universidad Miguel Hernández, a 100 metros del Hospital de Sant Joan, a 100 metros de Mercadona, a 130 metros del Centro Doctor Esquerdo, a 180 metros del Complejo Residencial Pérez Mateos y a 190 metros de un parque público.

También tiene a 200 metros el Instituto de Neurociencias y el edificio Severo Ochoa de la UMH, a 210 metros el centro de salud y el área deportiva de la UMH, a 220 metros el Instituto de la Familia Pedro Herrero, a 250 metros el colegio Lo Romero, a 270 metros viviendas, a 300 metros la Fundación Lukas y a 340 metros APSA.