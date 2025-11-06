Vecinos de El Campello, contra el aumento de la plusvalía por herencia: "Es una vía de alimentación de las arcas"

Vecinos de Muchavista de El Campello han presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal de la plusvalía aplicable a la transmisión por causa de fallecimiento de terrenos y propiedades inmobiliarias, aprobada de forma inicial en el pleno extraordinario de septiembre.

Con el cambio de la ordenanza, el Ayuntamiento ingresará 1,8 millones de euros anuales, que se sumarán a los 500.000 euros del impuesto de vehículo de tracción mecánica y a los 112.000 euros del ICIO, los tres impuestos que suben y que suponen una recaudación de más de 2,3 millones.

La Gestora de Asociaciones, que engloba a miles de residentes de La Zenia y Playa L'Horta-Muchavista, en su escrito de recurso, asegura que se aumenta la presión fiscal al incrementar el tipo de gravamen del 15% al 30%, el máximo que permite la ley, "sin un fundamento sólido", una decisión que consideran "dañina, discriminatoria, perjudicial, desproporcionada y confiscatoria".

Presupuesto

El colectivo sostiene que la razón por la que el gobierno local del PP aprueba el incremento "responde más a una vía de alimentación de las arcas municipales que a razones de interés general", con el objetivo de "cubrir el déficit" del presupuesto de 2025.

Además, consideran que la redacción legal de la ordenanza en el punto octavo, relativo a la bonificación, es "deficiente, inexacta e incompleta que puede provocar una competencia fiscal perjudicial e indefensión" para el contribuyente.

Proponen que se añada que se concederá una bonificación del 95% "respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante..." y "...por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes hasta el segundo grado de consanguinidad...".

Control del gasto

Por ello, en sus alegaciones solicitan que el gobierno local mantenga el tipo de gravamen municipal actual "para evitar el castigo tributario", que acepte el modificado del texto y que acuerde el control del gasto y optimice la eficiencia del gasto público con el fin de no aumentar en próximos años el IBI y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La modificación de la ordenanza ha de volver a pasar por el pleno para aceptar o no las alegaciones presentadas y dar luz verde de forma definitiva al texto. La aprobación inicial salió adelante en septiembre con el "sí" del PP y de Vox, mientras el PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem y los ediles no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal votaron en contra.