Xixona enciende la Navidad con el Día Mundial del Turrón este fin de semana: Consulta todas las actividades

El Ayuntamiento de Xixona celebra desde hoy y durante todo el fin de semana el Día Mundial del Turrón, con una programación pensada para disfrutar en familia, descubrir los orígenes del producto más emblemático de la localidad y adentrarse en el ambiente navideño que ya se respira en sus calles.

La concejala de Turismo, María Núñez, ha destacado que «el Día Mundial del Turrón tiene un profundo significado para Xixona, porque nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Somos los líderes mundiales en la producción de turrones y dulces navideños, un oficio que ha dado nombre y prestigio a nuestro pueblo en todo el mundo».

Núñez ha añadido que «esta celebración también simboliza el inicio de la cuenta atrás hacia la Navidad y hacia la Fira de Nadal de Xixona, el evento más importante del año desde el punto de vista turístico y comercial».

Maridaje de turrones, degustaciones y catas impulsadas por los comercios y empresas locales. / INFORMACIÓN

Programación del fin de semana

Esta tarde (viernes) se inaugura el Betlemet municipal y se llevará a cabo el encendido oficial de las luces de Navidad, dos actos que darán comienzo al fin de semana dedicado al turrón. También hoy se celebrará un maridaje de turrones elaborados en la localidad con vinos de la D.O. Valencia, organizado por el Consejo Regulador de la IGP Jijona y Turrón de Alicante en colaboración con la Denominación de Origen Vinos de Valencia, además de degustaciones y catas impulsadas por los comercios y empresas locales.

Mañana sábado, el programa continuará con una amplia oferta de talleres infantiles, hinchables, pintacaras y juegos familiares, además de nuevas degustaciones y actividades en torno al turrón.

La jornada incluirá también una cita especial con el cine: a las 19:00 h, en el Cine de Dalt, se presentará el cortometraje «El chico que lloraba sangre», dirigido por Ares Sirvent, ganador de los premios a Mejor Cortometraje y Mejor Dirección de Fotografía en el Festival de Cortometrajes Cortocomenius.

A partir de las 20:00 h, la música tomará el relevo en el Parc del Barranc de la Font con la celebración del Festerró, que se prolongará hasta las 4:00 h de la madrugada. En esta segunda edición actuarán Patricia Ferrero y Maria Zamora, Mawela, Naina, Tito Pontet, Pep de la Tona y Cactus, consolidando el evento como una de las citas musicales más esperadas del otoño.

El proceso de elaboración del turrón de Jijona ha pasado de generación en generación. / INFORMACIÓN

El domingo, la programación se centrará en el patrimonio local con visitas guiadas al casco antiguo, al castillo de Xixona y a la Torre Blai, que abrirá sus puertas al público por primera vez coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turrón. Además, el público podrá disfrutar de la actuación de Giraboix Batukada y de una clase de yoga al aire libre, pensada para subrayar que los valores del turrón también están vinculados a un estilo de vida activo y saludable.

Durante todo el fin de semana, comercios, empresas y entidades locales se sumarán a la celebración con visitas a las fábricas de turrón, pases ampliados en el Museo del Turrón, promociones especiales y catas abiertas al público.