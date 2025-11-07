Encuentro estatal de yayoflautas en El Campello
Abordan en unas jornadas la situación del colectivo y próximas iniciativas
Los yayoflautas celebran este fin de semana su encuentro estatal en los Salesianos de El Campello, donde abordarán la situación actual del colectivo, acciones realizadas en el último año y nuevas iniciativas.
El programa de actividades arranca este viernes con la recepción a los participantes y la presentación oficial de las jornadas. El sábado 8 es el turno de la formación de los grupos de trabajo, en los que se tratarán cuestiones como actividades llevadas a cabo y futuras acciones conjuntas. Por la tarde se expondrán las conclusiones y, tras la cena, la parte lúdica de las jornadas.
El domingo se proyectará un documental de la Asociación de Memoria Histórica de El Campello y se rendirá homenaje a Francisco Martínez López, El Quico, el último guerrillero, nombrado yayoflauta de honor.
El encuentro estatal se debía haber celebrado del 10 al 12 de octubre, pero se aplazó por la alerta roja en la provincia.
