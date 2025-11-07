Huye a coche y a pie por El Campello perseguido por la policía y arroja a un jardín dos objetos, que resultan ser...
El individuo ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública
La Policía Local de El Campello ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública tras una persecución a coche y pie por la zona norte del municipio.
Los hechos se produjeron a la 1 de la madrugada del jueves cuando una patrulla de la Policía Local, que realizaba una de sus habituales rondas de vigilancia preventiva, observó en la calle Altea a un turismo detenido en el margen de la calzada.
El conductor, al detectar la presencia policial, inició la marcha atrás y posteriormente una huida rápida para eludir a los agentes, según fuentes municipales.
La patrulla le dio el alto con señales luminosas, a las que hizo caso omiso, acelerando. Comenzó así la persecución, con maniobras peligrosas del perseguido para zafarse de la patrulla, circulando por direcciones prohibidas y a gran velocidad.
Cuando ambos vehículos llegaron a la calle Beneixama, el hombre bajó del vehículo y siguió con su huida a pie, sin hacer caso a las órdenes de detenerse. En la persecución, los policías vieron cómo lanzaba dos objetos desde la calzada a un jardín particular, por encima de la valla, según las mismas fuentes.
Neutralizado
Una vez alcanzado y neutralizado, se revisó ese jardín, donde los policías encontraron dos placas de hachís con un peso de 232 gramos. Además, en el interior del bolso que portaba había 1.660 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.
La policía puso al hombre a disposición de la Guardia Civil, que se lo llevó detenido al cuartel, junto con toda la droga, el dinero y los aparatos de telefonía.
