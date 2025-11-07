El nuevo pabellón de San Vicente tendrá el nombre de una expresión de lo más sanvicentera

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la concejalía de Deportes, presentará ante el Consejo Municipal del Deporte la propuesta de nombrar al nuevo pabellón polideportivo como El Sequet.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha explicado que, tras barajar diversas opciones, se ha decidido apostar por la denominación de El Sequet "como referencia al lema característico de nuestro municipio Sequet però Sanet, una de las expresiones más reconocidas y queridas por la ciudadanía que rinde homenaje y representa a nuestro pueblo y hace referencia a nuestro carácter resistente, humilde y, al mismo tiempo, vital y saludable".

Desde el área municipal de Deportes se mantiene que a este nombre le acompañan valores como la singularidad y diferenciación, lo que contribuye a que se distinga de las designaciones de otros pabellones.

También se ha puesto en valor su originalidad, una atribución que facilita que se recuerde e identifique la instalación tanto a nivel local como en competiciones externas.

Además, se ha apostado por potenciar la marca de la ciudad de San Vicente del Raspeig, proyectando una imagen única y auténtica.

Popularidad

Bernabeu ha destacado también el carácter intergeneracional de la propuesta, ya que "su fácil pronunciación y la fuerte conexión con el lema de la ciudad permitirá que tenga mayor popularidad entre públicos de todas las edades, con lo que conseguiremos que el pabellón se identifique como algo propio por parte de la ciudadanía".

El proceso de nombramiento se divide en dos fases. En primer lugar, el área municipal de Deportes presentará la propuesta ante el Consejo Municipal del Deporte el 3 de diciembre. En caso de ser aceptada, la iniciativa se someterá a aprobación ante el pleno municipal.

Bernabeu ha invitado al consenso "en favor de una designación que nace del personal" de la concejalía de Deportes y que "creemos que es bastante representativa de San Vicente del Raspeig y puede ser del agrado de una amplia mayoría de la ciudadanía, por lo que confiamos en que, tanto el tejido deportivo como los representantes institucionales, respalden el nombramiento El Sequet para el nuevo pabellón".