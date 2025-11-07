Sanidad mueve la silla de la dirección del Hospital de San Vicente

La Conselleria de Sanidad ha realizado una serie de cambios en la dirección y gerencia de hospitales y departamentos de salud de la provincia de Alicante, entre ellos en el de crónicos y larga estancia de San Vicente del Raspeig.

Pascual Pastor ha sido nombrado nuevo director del centro hospitalario sanvicentero. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, instructor por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de Soporte Vital Básico (SVB), Desfibrilación Externa Automática (DEA) y Soporte Vital Avanzado (SVA) y máster en Atención Médica Urgente por la Universidad de Barcelona.

El hasta ahora gerente del departamento de salud de la Marina Baixa ha desempeñado su labor como médico de familia en este departamento – donde también ocupó el puesto de director médico de Atención Primaria - y en el de la Marina Alta.

También ha trabajado como médico de urgencias en el hospital Marina Baixa y ha sido jefe de su servicio de Urgencias.

Destino

El médico sustituye en el cargo a Pilar Lucas, que apenas llevaba un año como directora del Hospital de San Vicente y de la que la conselleria de Sanidad no ha informado cuál es su próximo destino.

Pastor tiene un perfil totalmente distinto de Lucas, un gestor que viene con la encomienda de descongestionar el Hospital Doctor Balmis de Alicante y potenciar las áreas de radiología y cardiología, según fuentes sanitarias.

Nada más aterrizar se va a encontrar con un nuevo mamógrafo, ya que el que había se rompió hace casi dos años y las mujeres han tenido que desplazarse precisamente al Balmis para hacerse las pruebas de prevención del cáncer de mama.

El mamógrafo que se averió / INFORMACIÓN

La edil de Sanidad de San Vicente, Mercedes Torregrosa, anunció en el último pleno que la Conselleria de Sanidad va a instalar el aparato para dar servicio a todas las usuarias del municipio y de las poblaciones de Agost y Monforte.

60 aniversario

Bajo la dirección de Lucas, el centro celebró su 60 aniversario, años en los que se ha transformado desde su nacimiento como sanatorio para tuberculosos hasta convertirse en un centro de referencia en neurología o fibromialgia.

El Hospital organizó una serie de actos para conmemorarlo durante la semana del 9 al 13 de junio de 2025 en los que se rindió homenaje y agradeció a los trabajadores, tanto a los actuales como a los que han pasado por sus instalaciones a lo largo de los años, su labor y compromiso.

Imagen áerea del Hospital de San Vicente / INFORMACIÓN

Además de este cambio, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha elegido Beatriz Massa para sustituir a Pastor en la gerencia del departamento de salud Marina Baixa.

Currículo

Massa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y médico especialista en Medicina Interna. Ha sido presidenta de la Sociedad Valenciana de Hospital a Domicilio y, posteriormente, de la organización estatal.

También ejerció como jefa de Sección en la UHD del Hospital General Universitario de Elche entre 2013 y 2017 y, posteriormente, desempeñó los cargos de gerente del departamento de salud Alicante-Sant Joan hasta 2023 y gerente del departamento de salud de Elda desde octubre de 2024 hasta la actualidad.

Para reemplazar a Massa en Elda, el conseller ha designado a Francisco José Canals, licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche y con la especialidad en Pediatría. Su formación académica se complementa con un doctorado en Medicina y un máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial.

En las áreas de investigación y docencia, Canals también es profesor asociado de Pediatría en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Canals ha ocupado los cargos de subdirector médico del Hospital de Elda desde febrero de 2024 a enero de 2025 y desde entonces y hasta la actualidad el de director médico de este centro sanitario.