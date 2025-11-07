Llega otra propuesta para el nombre del nuevo pabellón de San Vicente, y esta es muy emotiva

Segunda opción para el nombre del nuevo pabellón polideportivo de San Vicente del Raspeig. El PSOE ha elevado al Consejo Municipal de Deportes la propuesta de que la instalación lleve el nombre de la joven atleta sanvicentera Natalia Marco, fallecida en 2002 en un accidente de tráfico.

Esta iniciativa del PSOE llega el mismo día que el equipo de gobierno local ha anunciado que presentará ante dicho Consejo, a través de la concejalía de Deportes, la propuesta de nombrar al nuevo pabellón polideportivo como El Sequet.

El PSOE articula su postura en que Marco fue campeona de España en 150 metros lisos, en categoría infantil. También destacó a nivel autonómico y nacional por su talento, esfuerzo, dedicación y por su compromiso juvenil con el deporte.

De esta forma, concejales y concejalas del PSOE se han reunido con la familia para consensuar la propuesta y formalizarla para su debate y votación en diciembre, mes que se celebrará el Consejo Municipal de Deportes, explican los socialistas en un comunicado.

Cartel del memorial / INFORMACIÓN

Natalia Marco Pascual nació en San Vicente del Raspeig el 26 de marzo de 1988. Cursó sus estudios en el CEIP Reyes Católicos y posteriormente en el IES Haygón, donde compaginó su formación académica con una prometedora trayectoria deportiva en el atletismo, especializándose en pruebas de velocidad.

Su progresión fue meteórica: en la temporada 2001–2002, logró ser campeona de España de 150 metros lisos (categoría infantil) en Cáceres, además de proclamarse campeona autonómica en 100 metros, 300 metros y 300 metros en pista cubierta, batiendo récords autonómicos y representando a la Comunidad Valenciana en competiciones nacionales e internacionales.

Desgraciadamente, recuerda el PSOE, la joven falleció junto a sus padres en un accidente de tráfico el 26 de diciembre de 2002, cuando tenía 14 años, en el trayecto hacia Zaragoza para una concentración de alto rendimiento convocada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Legado

En su memoria, en San Vicente del Raspeig se instituyó la prueba deportiva Milla Urbana Memorial Natalia Marco, que comenzó a celebrarse en 2003. Este hecho revela, dice el PSOE, cómo su figura se convirtió en símbolo de esfuerzo, de deporte base y en un referente local para los jóvenes atletas.

La celebración de la Milla Urbana en su honor denota el reconocimiento público de su legado deportivo. Además de fomentar el atletismo en edades escolares, la prueba sirve de recordatorio de su historia y del valor del deporte como vehículo de formación.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, por su parte, ha explicado que, tras barajar diversas opciones, lleva la propuesta de la denominación de El Sequet "como referencia al lema característico de nuestro municipio Sequet però Sanet, una de las expresiones más reconocidas y queridas por la ciudadanía que rinde homenaje y representa a nuestro pueblo y hace referencia a nuestro carácter resistente, humilde y, al mismo tiempo, vital y saludable".

Así pues, el Consejo tendrá que decidir: tradición o legado y emotividad. Difícil papeleta.