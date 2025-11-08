El Campello y la UA rinden un nuevo homenaje a Rafael Altamira con una mesa redonda sobre su obra literaria

Los actos organizados en El Campello en torno a la figura de Rafael Altamira siguen despertando el interés de un público deseoso de conocer más sobre su vida, su legado y las múltiples facetas en las que destacó. El pasado jueves, la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal acogió una mesa redonda dedicada a su obra literaria y su hispanoamericanismo, dentro del programa impulsado por la Universidad de Alicante (UA) con motivo del “Año Altamira”, anunciado por el alcalde Juanjo Berenguer tras la repatriación el pasado febrero de los restos del intelectual.

El primer edil dio la bienvenida a los asistentes y concluyó con un mensaje de reconocimiento: “Rafael Altamira-El Campello, El Campello-Rafael Altamira: un binomio perfecto para realzar la figura de este gran e ilustre intelectual… Como dejó por escrito Su Majestad el 10 de febrero pasado, es un acto de justicia histórica y recuperación de la concordia y reconciliación”.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en un momento del acto. / INFORMACIÓN

Entre el público se encontraban la concejala de Cultura, Dorian Gomis, ediles de distintos grupos políticos (PP, PSPV-PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-Unides Podem), y dos bisnietos del homenajeado, Ignacio y Javier Ramos Altamira.

“Nuestro humanista más universal”

El acto académico, titulado Rafael Altamira: la obra literaria y el hispanoamericanismo, se inició con la intervención de la vicerrectora de Cultura de la UA, Catalina Iliescu, quien definió a Altamira como “nuestro humanista más universal”, destacando su lucha contra el analfabetismo, la defensa de la dignidad humana y las libertades, y el impulso del pensamiento libre.

A continuación, José María Ferri, catedrático de Literatura Española y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, subrayó la amplitud del trabajo de Altamira, jurista, literato y docente, y lo vinculó a la generación de intelectuales realistas y naturalistas de transición entre dos siglos, “donde literatura y ciencia se funden bajo un mismo impulso: el cambio”.

El académico conectó especialmente con el público al recordar la máxima de Altamira sobre el equilibrio vital: "Ocho horas para el trabajo, ocho para dormir y ocho para instruirse y divertirse. Más actualidad, imposible"

Honores y memoria local

La catedrática de Literatura Hispanoamericana y directora del Departamento de Filología Española de la UA, Eva Valero, ofreció una intervención "especial", marcada por su origen campellero. Además de repasar la dimensión internacional y educativa de Altamira —"siempre a través de la lectura"—, evocó sus vínculos con El Campello, donde fue recibido en varias ocasiones “por una multitud de personas” y nombrado Hijo Predilecto del municipio.

Valero recordó también el solemne traslado de los restos del padre de Altamira, José Altamira Moreno, desde Alicante a El Campello, con la asistencia del Ayuntamiento presidido por Marcos Antonio Vaello, y el cálido recibimiento al propio Rafael Altamira en 1935, acompañado por los músicos de la joven banda L’Avanç.

La académica relató que muchos de estos detalles los conoció de primera mano gracias a su abuelo, Ataulfo Valero, antiguo Oficial Mayor del Ayuntamiento campellero, figura de gran relevancia en la administración local de la época.