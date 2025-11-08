Las motos hacen vibrar a El Campello con la concentración "Harley & Custom"
La Plaza del Carmen acoge un fin de semana de música, rutas y pasión por las dos ruedas con la colaboración del Ayuntamiento
El Campello se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados a las motocicletas Harley-Davidson y demás amantes del mundo del motor. La Plaza del Carmen acoge la concentración motera "Harley & Custom", que reúne a centenares de motoristas llegados de distintos lugares, con sus inconfundibles máquinas, vestimenta y un ambiente marcado por la rebeldía, el rock’n’roll y a la idea de exprimir la vida.
Si hay un icono que durante años ha reflejado ese espíritu y esa cultura de vida es el logotipo del fabricante de motos, que se deja ver por todo el municipio durante estos días. La concentración, organizada con la colaboración de la concejalía de Eventos del Ayuntamiento, está centrada en las motocicletas Harley-Davidson, aunque permanece abierta a todo tipo de modelos.
Conciertos y rutas
El programa incluye conciertos, rutas moteras y una exposición al aire libre, todo con acceso libre y gratuito hasta el domingo. Ya en la tarde del viernes, el recinto desprendía energía y camaradería, en un ambiente ideal para conversar con los motoristas y conocer sus historias y viajes por todo el mundo.
